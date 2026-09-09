Söke'de lise güçlendirme çalışmalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü yerinde inceledi - Son Dakika
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Söke'de lise güçlendirme çalışmalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü yerinde inceledi

Söke\'de lise güçlendirme çalışmalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü yerinde inceledi
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Aydın'ın Söke ilçesinde Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki güçlendirme çalışmalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Uğurlu, çalışmaların tamamlanmasıyla okulun daha güvenli ve modern bir eğitim ortamına kavuşmasının hedeflendiğini belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde okulların yenileme ve güçlendirme çalışmaları devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda devam eden güçlendirme çalışmalarını inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Uğurlu, gerçekleştirilen uygulamaları yerinde değerlendirdi. Okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha güvenli ve modern bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak okulun öğrencilerle yeniden buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de lise güçlendirme çalışmalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü yerinde inceledi - Son Dakika

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