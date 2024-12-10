Söke'de Motosiklet Yangını Paniğe Neden Oldu

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Söke'de motosiklet yangını korkuttu

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir motosiklette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldığı öğrenilirken, olay sırasında çevrede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı. Motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.