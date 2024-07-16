Söke\'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Yerel

(AYDIN) - Aydın Söke'de şehirlerarası yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek yol üzerindeki bir eve girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Akdeniz Turizm'e ait İsmail Y. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Yenidoğan Akıllı Kavşağı'na hızlı girmesi sonucu karşı şeride geçip bir eve çarptı. Kazada muavin Gökhan Cansız Kaya hayatını kaybederken, 2'si ağır 12 yaralı yolcu olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.