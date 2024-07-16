Söke'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Söke'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Söke\'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Aydın Söke'de bir şehirlerarası yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek bir eve çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

16.07.2024 16:10
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(AYDIN) - Aydın Söke'de şehirlerarası yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek yol üzerindeki bir eve girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Akdeniz Turizm'e ait İsmail Y. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Yenidoğan Akıllı Kavşağı'na hızlı girmesi sonucu karşı şeride geçip bir eve çarptı. Kazada muavin Gökhan Cansız Kaya hayatını kaybederken, 2'si ağır 12 yaralı yolcu olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Söke'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

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