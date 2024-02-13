Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarına devam ediyor

Türkiye genelinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personel şap hastalığına karşı seferber oldu. Söke'de de büyükbaş hayvanlar aşılama programına alınırken, bu çerçevede harekete geçen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de ilçe genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarında hız kesmiyor. Köy köy, ahır ahır gezerek üreticileri bilgilendiren ekipler, büyükbaş hayvanların da aşılamasını yapıyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de ilk kez görülen SAT-2 serotipi hastalığına karşı köylere giden ekipler, büyükbaş hayvanları aşılarken, ahırlarda dezenfekte çalışması da yapıyor.
Şap hastalığı nedeniyle ekipler aşılama çalışmalarını dört koldan sürdürürken, üreticiler de hastalıktan dolayı hayvanlarının telef olmasını istemediklerini dile getirerek, alınan önlemlerden mutlu olduklarını ifade edip, ekiplere teşekkür etti. - AYDIN
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