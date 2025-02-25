Söke'de Yeni Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Söke'de Yeni Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Söke\'de Yeni Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Söke Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Sevimli Patiler Sevgi Evi, 4.500 metrekare alanda hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu için hizmet verecek. Açılışta belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

25.02.2025 20:09  Güncelleme: 20:11
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Söke Belediyesi Sevimli Patiler Sevgi Evi, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Hayvan barınağı 4 Bin 500 metrekare alanda hizmet verecek.

Açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

"Doğa; hayvanlar ve insanlar arasında kurulan denge, aynı zamanda bir vicdan ve merhamet meselesidir" diyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmasında; "Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak bizim sosyal belediyecilik anlayışımızda dünyamızı sadece insanlar için değil, tüm canlılar için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek de var. İşte tam da bu anlayışla hayata geçirilen "Sevimli Patiler Sevgi Evi" sahipsiz, yaralı ve bakıma muhtaç dostlarımız için güvenli bir yuva olacak. Toplam 4 Bin 500 metrekare alanda; 700 metrekare 40 adet padoklu kapalı kafes alanı, 450 metrekare serbest gezinme alanı, 250 metrekare klinik alanı, karantina ve özel bakım alanlarıyla tesisimiz hizmete hazır. Burada, veteriner hekimlerimiz ve uzman ekiplerimiz sayesinde tedavi, rehabilitasyon ve bakım hizmetleri sağlanacak; iyileşen dostlarımız ise sıcak bir yuvaya kavuşmaları için sahiplendirilecektir. Bu merkezin amacı; yalnızca koruma ve tedavi değil, aynı zamanda toplumumuzda hayvan sevgisini ve sorumluluk bilincini artırmak da olacaktır. Barınağımız ile çocuklarımızın küçük yaşta hayvan sevgisiyle büyümeleri, daha merhametli ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamak da hedeflenmektedir. Diğer taraftan havyan yasasındaki düzenlemeler ülkenin gündeminde uzun süre yer aldı. Biz; 5199 sayılı Hayvan Koruma Yasası'na bağlı kalarak; sosyal hayata ve kamusal alanlarda yaşanan sokak hayvanı ve insan çatışmasını da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Tabi bunu sevgiyle yapacağız. Çünkü biz hayvanları da, insanları da çok seviyoruz" dedi. Başkan Arıkan tesisin Söke ve bölgeye hayırlı olmasını diledi, emeği geçen ve katı sağlayan herkese teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'ye güzel bir tesisi kazandıran Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı tebrik ederek el birliği içinde Söke'ye yakışan hizmetlerin devam edeceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Yeni Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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