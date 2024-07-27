Söke'deki Zirai İlaç Bayileri Denetlendi - Son Dakika
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Söke'deki Zirai İlaç Bayileri Denetlendi

Söke\'deki Zirai İlaç Bayileri Denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından zirai ilaç bayileri denetlendi. Denetimlerde, ilaçların kayıtları, raf ömürleri ve uygun saklama şartları incelendi. Bayilerin ruhsat ve izin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği ve tarımsal faaliyetlerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

27.07.2024 18:57
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından zirai ilaç bayileri denetlendi.

Söke ilçesinde faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerinin denetimleri, tarım ilaçlarının doğru ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Denetimler sırasında, bayilerde satılan ilaçların kayıtları, raf ömürleri ve uygun saklama şartları titizlikle incelendi. Ayrıca, bayilerin ruhsat ve izin belgeleri de kontrol edildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zirai ilaçların doğru şekilde etiketlenip etiketlenmediğini ve kullanma talimatlarının eksiksiz olup olmadığını da denetledi. Söke'deki zirai ilaç bayileri de denetimlerden memnun olduklarını belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu tür denetimlerinin kendilerini daha bilinçli ve dikkatli olmaya teşvik ettiğini ifade etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri de, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve tarımsal faaliyetlerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Söke, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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