Söke\'deki Zirai İlaç Bayileri Denetlendi

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Aydın'ın Söke ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından zirai ilaç bayileri denetlendi.

Söke ilçesinde faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerinin denetimleri, tarım ilaçlarının doğru ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Denetimler sırasında, bayilerde satılan ilaçların kayıtları, raf ömürleri ve uygun saklama şartları titizlikle incelendi. Ayrıca, bayilerin ruhsat ve izin belgeleri de kontrol edildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, zirai ilaçların doğru şekilde etiketlenip etiketlenmediğini ve kullanma talimatlarının eksiksiz olup olmadığını da denetledi. Söke'deki zirai ilaç bayileri de denetimlerden memnun olduklarını belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu tür denetimlerinin kendilerini daha bilinçli ve dikkatli olmaya teşvik ettiğini ifade etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri de, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve tarımsal faaliyetlerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı. - AYDIN