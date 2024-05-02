Söke İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için anket çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika
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Söke İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için anket çalışması gerçekleştirdi

Söke İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için anket çalışması gerçekleştirdi

Söke İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, Aydın'ın Söke ilçesinde tarım ve ormancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete katılan üreticilerin görüşleri, tarım ve ormancılık alanında ihtiyaç duyulan eğitim konularının belirlenmesinde yol gösterici olacak.

02.05.2024 13:14
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Söke İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda, bölgedeki üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım ve ormancılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin fikirlerini ve taleplerini belirlemek için anket çalışması gerçekleştirildi. Söke İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek, üreticilere daha etkili destek sağlamayı amaçlıyor. Ankete katılan üreticilerin görüşleri, tarım ve ormancılık alanında ihtiyaç duyulan eğitim konularının belirlenmesinde önemli bir yol gösterici olacak.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemizdeki çiftçi eğitimi ihtiyacını belirlemek için kırsalda yapılan anket çalışmalarımız tamamlanmıştır. Çiftçilerle yapılan anketlerle hedef anket sayısına ulaştık. Bitkisel ve Hayvansal üretim içerikli çiftçi eğitimine dair önemli verilere ulaşmak için düzenlenen anketlerimize katılan üreticilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğü, üreticilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için anket çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika

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