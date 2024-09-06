Söke'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Söke'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Söke\'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılında gerçekleşen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

06.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılında gerçekleşen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programına geçildi.

Törene Söke Kaymakam Vekili Kuşadası İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Garnizon Komutan Vekili Nejdet Gümüş, Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül başta olmak üzere, siyasi parti, kurum kuruluş ve STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül yaptı.

Başkan Vekili Gül konuşmasında, "Bugün burada, güzel şehrimiz Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hep birlikte, Söke'nin kahramanlık dolu geçmişini, vatan topraklarını korumak için canını ortaya koyan atalarımızı bir kez daha anmak, onlara olan minnetimizi dile getirmek için buradayız. 6 Eylül 1922, sadece bir tarih değildir; bu tarih, bağımsızlık aşkıyla yanan yüreklerin zaferini, özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bize hatırlatan bir semboldür. Tüm ülkede olduğu gibi Söke halkı; işgale boyun eğmemiş, vatan toprağını canı pahasına savunmuş ve direnişiyle düşmana karşı durmuştur. Bu kahramanlık dünyaya örnek olmuş; eşine çok az rastlanılır hürriyet destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kurtuluş, basit bir zafer değil, bin bir fedakarlıkla kazanılmış bir onur mücadelesidir. Atalarımız Kuva-i Milliye ruhuyla canlarını bu vatanın bağımsızlığı için feda ederken, geride bıraktıkları tek şey 'tam bağımsızlık' umuduydu. Bizler de o umudu yaşatmaya, bu toprakların üzerinde hür ve bağımsız olarak var olmanın sorumluluğunu taşımaya devam edeceğiz. Bugün burada, kahramanlarımızı saygıyla anarken, geçmişin zorluklarından aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. Bu topraklarda yaşayan her bir fert olarak, bize bırakılan bu kutsal mirası koruyacağımıza ve daha da ileri taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Unutmayalım ki, tarih; hatırlayanlar için bir ders, unutanlar içinse bir uyarıdır. Bizler, Söke'nin bu kutlu gününü her zaman aynı heyecan ve coşkuyla kutlayacak ve gelecek nesillere de aynı bilinçle aktaracağız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, Söke'mizin kurtuluşunu coşkuyla kutluyorum. Söke'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Sina İşçibaşı ve Münevver Babalı tarafından şiir okunurken, tören Zeybek oyunları gösterisi ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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