Söke\'nin Eski Belediye Başkanı Metin Çelikez Hayatını Kaybetti

Söke Belediyesi eski başkanlarından Metin Çelikez hayatını kaybetti.
Söke'nin 1970-1980 döneminde belediye başkanlığı görevini yürüten Metin Çelikez, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez'in babası olan Metin Çelikez'in cenazesi, 25 Şubat Salı günü öğle namazına müteakiben Söke Kocacami'den kaldırılacağı öğrenildi. - AYDIN
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