Üye Girişi
Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı - Son Dakika

Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı

19.11.2021 09:32
Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı

131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, bu yıl pamuk ekim alanları 70 bin dönüm azalan Söke Ovası'nda 25 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdi.

131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, bu yıl pamuk ekim alanları 70 bin dönüm azalan Söke Ovası'nda 25 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın'da bu yıl beyaz altın 'Altın yılını' yaşarken, 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin rekor pamuk alımlarıyla da üreticilerin yüzü güldü. Bu yıl içinde Söke- Bağarası yolunda modern donatı ve son teknik imkanlara sahip idari binaya taşınmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nde pamuk alım sezonunda da yüzler güldü. Başkan Özer ve yönetim kurulunun uyguladığı istikrarlı fiyat politikası ortak ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, ekim alanı 70 bin dönüm daralan ovadan 25 milyon kilogram pamuk alımında bulunulması, kooperatife duyulan güveni de adeta tescilledi.

"Ortaklarımız dimdik yanımızda"

Kuraklık ve pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntılara rağmen üretimden vazgeçmeyen ortak ve üreticilerden 25 milyon kilogram pamuk alımında bulundukları için sevinçli olduklarını kaydeden Kooperatif Başkanı İsmail Özer, "Bu sene Söke Ovası'nda geçen yıla göre pamuk ekim alanı 70 bin dönüm azaldı. Buna rağmen 25 milyon kilogram pamuk alımı gerçekleştirdik. Türlü çevrelerin kooperatifimize karşı başlattıkları karalama kampanyaları, engelleme ve yıldırma çabalarına karşı ortak ve üreticilerimiz de sağ olsunlar dimdik yanımızda durdular. Kooperatifimize pamuğunu teslim eden her üreticimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimizin üstüne çıktık"

Bu sezon kuraklıktan kaynaklı iki sulama yapılmasına rağmen rekoltenin gayet iyi olduğunu söyleyen Başkan Özer, "Hem ortak ve üreticilerimizin, hem de kooperatif olarak bizim fiyatlardan memnun olduğumuz bir sezonu geride bıraktık. Geçtiğimiz sezon aldığımız pamuğa yakın bir alımda bulunmamız nedeniyle de sevinçliyiz. Halihazırda ortak ve üreticilerden aldığımız 25 milyon kilogram pamukla hedeflediğimiz rakamın üstüne çıktık. Bu yıl buğday alımının yanında ayçiçek alımı da yaptık ama ana ürünümüz olan pamuk alımıyla da ortak ve üreticilerimizi memnun oldukları fiyat aralığında destekledik" dedi. - AYDIN

Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı
Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı

Söke Ovası, Aydın, Tarım, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu 09:25 Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek
Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor 08:11 Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Son Dakika Haberleri
09:25 Dolar'ın tırmanışı sonrası Berat Albayrak'ın Paris görüntüleri gündem oldu
09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu
09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı
09:01 Sosyetede yılan hikayesine dönen boşanma sonuçlandı! Tazminat 60 milyon
08:57 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
08:55 Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı
08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek
08:51 Ozan Tufan dev mücadeleyi kaçıracak
08:39 Bülent Arınç, Armağan Çağlayan'a konuştu: Bana iftira attılar, kırgın ve üzgünüm
08:30 Bu akarsu bira gibi kokuyor: Alkol oranı 1,2
Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu         
09:25
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Ankara'daki patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı Ankara'daki patlama meydana gelen binadaki hasar gündüz daha net ortaya çıktı         
08:34
Son Dakika: Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 4 yaralı Son Dakika: Ankara'da 3 katlı binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 4 yaralı         
07:15
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 09:39:17. #1.11#
SON DAKİKA: Söke TARİŞ'ten rekor pamuk alımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement