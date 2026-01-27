Sökeli Kıbrıs Gazisi Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Oktay Ayan Çeltikçi Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Söke'de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Oktay Ayan için Çeltikçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kıbrıs Gazisi Oktay Ayan dualarla son yolculuğuna uğurlanırken, Granta Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Söke Kaymakamı Ali Akça ile Söke Garnizon Komutan Vekili Necdet Gümüş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, Söke Gaziler ve Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal başta olmak üzere askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende ayrıca Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka ile belediye meclis üyeleri Şakir Gülmez ve Haşim Çiftçi de hazır bulundu. - AYDIN