Gözlerindeki detayı fark edenler fotoğraf çektiriyor! Annesi farklı olsun diye dua etmiş - Son Dakika
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Gözlerindeki detayı fark edenler fotoğraf çektiriyor! Annesi farklı olsun diye dua etmiş

10.10.2022 09:51

Kahramanmaraş'ta erkek evladı olmasını istediği annesi tarafından yapılan dua sonrası dünyaya gelen Mehmet Eser'in sol gözü kahverengi ve mavi, sağ gözü ise yeşil. Gözlerine dikkatli bakanların büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Eser, "Annem duasında, 'Evlatlarımdan oğlum olursa kızlardan farklı olsun' diye dua etmiş" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta tezgahtarlık yapan Mehmet Eser, iki gözündeki 3 farklı renkle dikkat çekiyor. Doğuştan sol gözü kahverengi ve mavi, sağ gözü ise yeşil olarak dünyaya gelen Eser, görenlerin ilgi odağı oldu.

ANNESİ DUA ETMİŞ

Annesinin "oğlum olursa farklı olsun" diye dua ettiğini söyleyen Eser, "Annemin ilk önce 4 kızı olduğu için erkek evladının da olmasını beklemiş. Annem duasında, 'Evlatlarımdan oğlum olursa kızlardan farklı olsun' diye dua etmiş" dedi.

Eşine az rastlanır! Gözleri doğuştan 3 renk

VAN KEDİSİNE BENZETİYORLAR

İlgi çekmekten memnun olduğunu söyleyen Mehmet Eser, "Gözlerim renkli, abimin de saçı beyaz olmuş. Sol gözüm kahverengi ve mavi, sağ gözüm ise yeşil. Van kedisi olduğumu söyleyen çok oluyor. Kızlar ve çocukların da dikkatini çekiyor. Özellikle ilkokul hocam en ön sıraya oturturdu beni gördüğünde mutlu olduğunu söylerdi" dedi.

Eşine az rastlanır! Gözleri doğuştan 3 renk

GÖRME KAYBI ARTINCA MALULEN EMEKLİ OLDU

2007 yılından sonra görme rahatsızlığında oluştuğunu da ifade eden Eser, "Görme kaybım, yüzde 36'dan yüzde 70'lere çıkınca malulen emekli oldum. Göz tabakası incelmesi varmış ve nakil olması lazım deniliyor ama kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Çok şükür bu şekilde yaşıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gözlerindeki detayı fark edenler fotoğraf çektiriyor! Annesi farklı olsun diye dua etmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözlerindeki detayı fark edenler fotoğraf çektiriyor! Annesi farklı olsun diye dua etmiş - Son Dakika
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