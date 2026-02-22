Sol Parti, Artvin Kent Konseyi'nden Çekilme Kararı Aldı - Son Dakika
Sol Parti, Artvin Kent Konseyi'nden Çekilme Kararı Aldı

22.02.2026 09:41  Güncelleme: 11:09
Sol Parti Artvin İl Sözcüsü Deniz Coşkun Çoruh, Kent Konseyi'nden çekilme kararı alındığını açıkladı. Parti, önceki dönemden gelen antidemokratik tutumların ve belediyenin müdahalesinin devam ettiğini belirterek, bu süreçte etkin olamayacaklarını ifade etti.

Haber : Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Sol Parti Artvin İl Sözcüsü Deniz Coşkun Çoruh, partilerinin Artvin Kent Konseyi'nden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Artvin'de Kent Konseyi seçimleri öncesinde Sol Parti Artvin İl Örgütü, konseyden çekilme kararı aldı.

Sol Parti Artvin İl Sözcüsü Deniz Çoruh, karara ilişkin açıklamasında, Kent Konseyi'nin kentin demokratik karar alma süreçlerinin önemli bir yapısı olacağının ve önceki dönemden farklı bir işleyişe sahip bulunacağının söylendiğini belirtti. Çoruh, şöyle devam etti:

"Bir önceki dönem belediye başkanlığının antidemokratik tutumu ile karşı karşıya kalınmış, seçime açıktan müdahale edilmişti. Biz o süreçte Kent Konseyi'nin doğru bir işleyiş içerisinde olabileceğini düşünmediğimiz için üye dahi göndermemiştik. Ama bugün buradayız."

Fakat yine bir önceki dönem için düşündüğümüz tablonun maalesef bugün de bu Kent Konseyi ve konseyin seçim süreci için geçerli olduğunu gördük. Kentimizin siyasi hayatına adeta kara bulut gibi çöken kulis ve dedikodu siyaseti, şuradaki basit bir Kent Konseyi seçimine de etki etmiştir. Demokratik işleyişten uzak bir süreç önümüze çıkmıştır. Açıkçası bizler, seçimlere açıktan müdahale etmekle belediyenin kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle seçim sürecine etki etmesi arasında bir fark göremiyoruz. Gördüğümüz bu durum üzerine, bu Kent Konseyi'nden de çekildiğimizi duyuruyoruz. Çalışma yürütecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Sol Parti, Artvin, Yerel, Son Dakika

Sol Parti, Artvin Kent Konseyi'nden Çekilme Kararı Aldı

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
