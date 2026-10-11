SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yılında Bursa Mudanya'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yılında Bursa Mudanya'da gösteri uçuşu yaptı

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Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü kutlamalarında SOLOTÜRK, Bursa'nın Mudanya ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Saat 12.30'da başlayan gösteriyi izlemek için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Mudanya Sahili'ni doldurdu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mudanya Belediyesi tarafından "Kuruluşta İmzamız Var" temasıyla düzenlenen 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, SOLOTÜRK'ün gösterisi Mudanya Sahili'nde Kaymakamlık Binası önünden takip edildi.

Saat 12.30'da başlayan gösteride SOLOTÜRK pilotu, gökyüzünde nefes kesen manevralara imza attı. F-16 ile gerçekleştirilen akrobasi gösterisini izlemek için vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sahil bandını doldurdu. Mudanya Mütarekesi'nin 104. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe yoğun katılım olduğu gözlendi.

Dün çevre tanıma ve prova uçuşlarını gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibinin gösterisi, kutlama programının en dikkat çekici etkinliği oldu.

Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü programı sabah saat 10.00'da Mütareke Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Gösterinin ardından program, saat 15.00'te Mütareke Meydanı'nda düzenlenecek 104. Yıl Dönümü Törenleri ile devam edecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi'nin 104. yılında Bursa Mudanya'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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