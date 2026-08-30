SOLOTÜRK\'ten İmza Günü

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, İstanbul'da düzenlenen imza etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. 7'den 70 herkes pilotlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kanser tedavisi gören 11 yaşındaki İkra Acar'ın SOLOTÜRK pilotlarıyla tanışma hayali gerçek oldu. Minik kızla pilotlarlar yakından ilgilenerek moral verdi. SOLOTÜRK kol pilotu Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "İkra kardeşimiz bizi çok duygulandırdı,inşallah bu rahatsızlığı atlatacak ve gelecekte de bir asker olacak. Geleceğin SOLOTÜRK pilotları, savaş pilotları burada onlara rol model olabildiysek ne mutlu bize. Heyecanlıyız coşkumuz yüksek Zafer Bayramı münasebetiyle de bu coşkumuz birleşince de arşa çıkıyor motivasyonumuz gururumuz ifadelerini kullanırken, Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir ise, "Çocuklarımızın gözlerinde heyecanı görmek gençlerimizin motivasyonunu bire bir yaşamak bizi çok mutlu ediyor"dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinleri kapsamında gösteri yapmak için İstanbul'a geldi. Pilotlar gösteriden önce İstanbul Hava Müzesi Müdürlüğü'nde imza töreni gerçekleştirerek vatandaşlar biraya geldi. Pilotlardan imza almak için müzeye gelen 7'den 70'e herkes uzun kuyruklar oluşturdu. SOLOTÜRK kol pilotu Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir, Yüzbaşı Ş. Alper Şen ve Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı posterleri ve vatandaşların getirdiği çeşitli SOLOTÜRK ürünlerini imzaladı. SOLOTÜRK ekibine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kanser hastası minik kızın SOLOTÜRK pilotlarıyla duygulandıran buluşması

Kanser tedavisi gören 11 yaşındaki İkra Acar'ın SOLOTÜRK pilotlarıyla tanışma hayali gerçek oldu. SOLOTÜRK pilotlarıyla bir araya gelerek imza aldı. Pilotlar, minik hayranıyla yakından ilgilenerek ona moral verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. SOLOTÜRK ekibi çocuğa tişört ve şapka hediye etti. Acar'ın mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okundu.

SOLOTÜRK kol pilotu Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızda İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Burada da havacılık hayranlarıyla SOLOTÜRK'ü severlerle beraber buluştuk. Dost meclisi aile ortamında hep beraber sohbet ediyoruz. Posterlerimizi imzalıyoruz. Türk havacılığını SOLOTÜRK'ü konuşuyoruz. Bunun mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Geleceğin SOLOTÜRK pilotları, savaş pilotları burada onlara rol model olabildiysek ne mutlu bize. Onlar bizlerden daha iyi yerlere getirecek bu bayrağı. Geleceğimizin teminatı geçlerimize rol model olabilmek bizim içinde çok büyük bir gurur" dedi.

Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da oldukları için çok heyecanlı coşkulu oldukların ifade eden Bakıcı, "Heyecanlıyız coşkumuz yüksek Zafer Bayramı münasebetiyle de bu coşkumuz birleşince de arşa çıkıyor motivasyonumuz gururumuz. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İkra kardeşimiz bizi çok duygulandırdı, inşallah bu rahatsızlığı atlatacak ve gelecekte de bir asker olacak"

Kanser hastası İkra Acar'ın kendilerini çok duygulandırdığını belirten Bakıcı, "Bizi çok duygulandırdı İkra kardeşimiz. Kardeşimiz bizlere ulaştı imzamıza gelmek istediğini söyledi. Bizde çok mutlu olduk. Kendisi kanser tedavisi geçiyor. Allah'ın izniyle onun üstesinden gelecek. Zaten o bir SOLOTÜRK o bir savaşçı o zaten bir savaş pilotu. Bunu göstermiş kanıtlamış zaten. Ailesinin desteğiyle bizlerin desteğiyle inşallah bu rahatsızlığı atlatacak ve gelecekte de bir asker olacak. Biz de ona bir motivasyon olduysak ne mutlu bize inanın bizlerde duygulandık az önce. Yarında gösterimize gelecek onu sahnemizde ağırlayacağız" dedi.

Vatandaşları gösteriye davet eden Hava Pilot Yarbay Erhan Aydemir, "30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık iradesinin sembollerinden bir tanesi. Bu zaferi İstanbul halkıyla beraber yaşamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İmza faaliyetimize ilgi gösteren halkımızla beraber anı yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı gösterimize bekliyoruz. Çocuklarımızın gözlerinde heyecanı görmek gençlerimizin motivasyonunu bire bir yaşamak onların geleceğe dair sorularını yanıtlamak büyüklerimizin gözlerindeki heyecanı görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor, bizim için gurur vesilesi. Türk halkını temsil etmek Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Tük Hava Kuvvetlerini temsil etmek bizim için ayrıca bir gurur kaynağı"

ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören İkra Acar, "Murat Bakıcı'yı çok seviyorum. Ben de inşallah büyüdüğümde onlar gibi olmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Tedavim 1 yılı geçti" diye konuştu.

Torunu ve arkadaşı için imza törenine gelen Nermin Çayan, "Onlar nereye biz oraya gidiyoruz. İmza koleksiyonu yapıyoruz. Yarını da iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.