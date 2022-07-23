Soltıkhanov: "Kadirov, Rusların emellerine hizmet ediyor"

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Alim Paşa Soltıkhanov, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Rusların emellerine hizmet ettiğini söyledi.

Soltıkhanov, Türkiye ve Ortadoğu Devletleri Genel Temsilcisi Abdulhakim Shaptukaev ile birlikte Çeçen kökenli vatandaşların yaşadığı Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesini ziyaret etti. Burada mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Soltıkhanov, Ukrayna-Rusya savaşı, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Türkiye ile ilgili açıklamaları ve mülteciler konusuna değindi.

Soltıkhanov, Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov'un, Rusların emellerine hizmet ettiğini vurguladı.

'Kadirov, Putin ya da Kremlin ne isterse onu söyler' diyen Soltıkhanov, şöyle devam etti:

"Kadirov, kendisi bağımsız bir insan değildir. Rus işgali altında olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti topraklarında Rus yönetimini korumak için bizzat Rusya tarafından atanmış bir memurdur. Rus stratejisinde her zaman böyle adamlar olmuştur. Kremlin, isteklerini, mesajlarını ve tehditlerini böyle adamlar üzerinden gerçekleştirir. Bu, Rusların politikasıdır. Daha önceden de farklı isimler vardı. Böyle işleri yapan birileri mutlaka olmuştur. Şimdi de bu görev Kadirov'a verildi. Kadirov da sadece Kremlin ya da Putin'den gelenleri konuşuyor."

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Başbakanı Ahmed Zakayev ve parlamento temsilcilerinin Ukrayna'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin de bilgi veren Başbakan Yardımcısı Alim Paşa Soltıkhanov, "Çeçen İçkerya Cumhuriyeti olarak Ukrayna'nın yanında olduğumuzu açıkladık. Orada askeri, siyasi ve diğer konularda görüşüyoruz. Başbakan Ahmed Zakayev, ön anlaşmalar imzaladı. Askeri ve siyasi konularda işbirliği anlaşmaları oldu. Bu anlaşma ile Çeçen İçkerya Cumhuriyeti, Ukrayna'da resmi bir asker örgütü kurabilecek" ifadelerini kullandı.

Çeçen lider Ramazan Kadirov'un, Kocaeli'de açılan Cevher Dudayev Parkı üzerinden Türkiye'ye yönelik tehditlerini de değerlendiren Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Alim Paşa Soltıkhanov, "Kadirov'u, kendi mantığı ve yolu olan bir insan olarak görmedik. Putin, söylemeden bir adım geri de ileri de adım atamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit Cevher Dudayev'e verdiği değer bizim için önemli ve değerlidir. Türk devleti ve milleti de Dudayev'e kahraman olarak değer verdi. Kadirov'un terörist ifadesini Cevher Dudayev hakkında kullanması onun hakkı değil. Herkes kendi değerlerini seçiyor. Türk Devleti'nin içinde olay çıkaran ve milletin birliğini bozanlarının kim olduğunu Türk devleti ve milleti bilir. Kadirov'un az bir aklı olsaydı ve konuşmalarının ve yaşanan sıkıntıların arkasındaki Rusların olduğunu bilseydi; Türkiye hakkında bilgisi olsaydı böyle konuşmazdı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ