Soma Termik Santrali İçin Kamulaştırma Çağrısı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, üretimi duran Soma Termik Santrali'nin kamulaştırılması için çağrıda bulunarak, "Burası Soma'nın kalbi konumundadır. Termik santralin varlığı sayesinde maden işletmeleri faaliyet gösterebiliyor. Santralin kapanması halinde yalnızca termik santral çalışanları değil, maden işçilerimiz de mağdur olacaktır" ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Termik Santrali'nin üretimi durdurması ve santralin geleceğine ilişkin yaşanan belirsizliklerle dair açıklamada bulundu. Santralin yalnızca bir enerji üretim tesisi değil, Soma ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu vurgulayan Okur, hükümete kamulaştırma çağrısı yaptı.

Soma Termik Santrali'nin bir şirketin ya da patronun insafına bırakılamayacağını ifade eden Okur, "Burası Soma'nın kalbi konumundadır. Termik santralin varlığı sayesinde maden işletmeleri faaliyet gösterebiliyor. Santralin kapanması halinde yalnızca termik santral çalışanları değil, maden işçilerimiz de mağdur olacaktır" diye konuştu.

"SOMA'NIN GELECEĞİ AÇISINDAN EN DOĞRU ÇÖZÜM KAMUŞTIRILMASIDIR"

Sorunun artık şirket yönetimini aşan bir boyuta ulaştığını savunan Okur, hükümetin sürece doğrudan müdahil olması gerektiğini söyledi. Santralin geleceğine ilişkin çözüm önerisinde bulunan Okur, "Soma Termik Santrali kamulaştırılmalıdır. TKİ veya EÜAŞ tarafından ya da ortak bir modelle kamu eliyle işletilmelidir. Soma'nın geleceği açısından en doğru çözüm budur" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ YATIRIMI SOMA'YI BELİRSİZLİKTEN KURTARDI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan doğal gaz altyapı çalışmalarına da değinen Okur, bölgesel ısıtma sisteminin geleceğinin santralin durumuna bağlı kalmasının risk oluşturduğunu dile getirerek, "Geleceği belirsiz bir termik santrale güvenerek yeni yatırımlar yapmak mümkün değildi. Enerji Bakanlığı'nın talimatıyla başlatılan doğal gaz çalışmaları Soma açısından önemli bir güvence oluşturdu" dedi.

"BİN 361 İŞÇİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ"

Yeni Anadolu Madencilik tarafından işletilen sahalarda çalışan işçilerin durumuna da dikkati çeken Okur, bölgede bin 361 işçinin gelecek kaygısı yaşadığını ifade ederek, "Bu kaygıyı sadece işçiler değil, bütün Soma hissediyor. Geçmişte Türkiye'nin en modern ve güvenli maden ocaklarından biri olarak gösterilen sahalarda bugün ciddi bir belirsizlik yaşanıyor" diye konuştu.

"SOMA YENİ YATIRIMLARLA DESTEKLENMELİ"

Soma'nın geleceğinin yalnızca kömür ve elektrik üretimine bağlı olmaması gerektiğini belirten Okur, ilçenin yeni yatırım alanlarına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının sürdüğünü ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Okur, Soma'nın ikinci bölge teşvik kapsamından çıkarılarak altıncı bölge teşvik kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

Büyük yatırımcıların ve ihracatçı firmaların ilçeye çekilmesinin önemine işaret eden Okur, "Soma'nın madenlere ve termik santrale bağımlılığı azaltılmalı, ekonomi çeşitlendirilmelidir. Ancak bu şekilde ilçemiz geleceğe daha güvenle bakabilir" ifadelerini kullandı.

"SOMA'YA VEFA BORCU VAR"

Kömür üretimi ve enerji alanında yıllarca Türkiye'nin yükünü taşıyan Soma'nın yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Okur, hükümetten yeni yatırım ve destek beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Vatandaşların yaşanan süreç nedeniyle endişeli olduğunu ancak umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade eden Okur, "Zor günlerden geçiyoruz ancak bu süreci dayanışma ve birlik içinde aşacağımıza inanıyoruz. Soma'nın geleceğinden umutluyuz" şeklinde konuştu.