Soma Belediye Başkanı Okur: Termik Santral Kapanırsa Binlerce İşsizlik Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika
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Soma Belediye Başkanı Okur: Termik Santral Kapanırsa Binlerce İşsizlik Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalacak

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Soma Torku Termik Santrali'nin Mayıs ayında üretimi durdurma kararı, binlerce maden işçisinin işsiz kalma tehlikesini gündeme getirdi. Belediye Başkanı Sercan Okur, hükümete duyarlı olma çağrısında bulundu.

10.04.2025 18:56  Güncelleme: 20:06
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Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Torku Termik Santrali'nin Mayıs ayı itibarıyla üretimi durduracağını belirttiğini söyledi. Okur, bu durumun gerçekleşmesi halinde binlerce kişinin işsiz kalacağını belirterek, "Biz Soma'da yaşayan vatandaşlar olarak hem santralin çalışmasını, hem madenlerin üretmesini, hem de temiz bir hava solumayı istiyoruz" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma'nın büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Soma Torku Termik Santrali'nin Mayıs ayı itibarıyla üretimi durduracağını belirttiğini, bu durumun gerçekleşmesi halinde ilçede binlerce kişinin işsiz kalacağını söyledi. Okur, hükümet ve devlet yetkililerini, bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Okur, geçtiğimiz günlerde ilgili taraflar olan sendika başkanları, oda başkanları ve maden işletmelerinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yaparak, olası işten çıkarmaların önlenmesi, üretimin çevreye duyarlı bir şekilde sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması konularını ele almıştı.

"Soma büyük sıkıntılarla karşı karşıya"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Enerji kenti, kömür kenti, emeğin başkenti Soma ne yazık ki sıkıntılarla karşı karşıya. Soma Torku Termik Santrali, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayı itibarıyla üretimi durduracağını ve şalteri indireceğini açıkladı. Bunun gerçekleşmesi halinde ilçemizde çok sayıda maden emekçimiz maalesef işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu da Soma'nın geleceğini derinden etkileyecek."

Okur, ithal kömürün yerli kömürden daha ucuz olmasının sanayicileri ithal kömüre yönlendirdiğini ve maden şirketlerinin zarar etmesine yol açtığını belirterek,  "Maden şirketleri küçülmeye giderek işçi çıkarmak zorunda kalabilir" dedi.

Bir başka sorunun da "Yıllardır gündeme getirdiğimiz hava kirliliği sorunu çözülmedi" diyen Okur, "Bacalarına filtre takılmayan termik santral, havamızı kirletmeye devam ediyor. Biz Soma'da yaşayan vatandaşlar olarak hem santralin çalışmasını, hem madenlerin üretmesini, hem de temiz bir hava solumayı istiyoruz. Hükümet ve devlet yetkililerini, bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"Yerli kömür, dedik ancak sesimizi duyan olmadı"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Rıza Sal, yaşanan sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Hepimizin bildiği gibi Soma bir enerji ve maden kentidir. 15- 20 bin madenci burada çalışarak ailesinin ekmeğini kazanıyor. Ancak son bir yıldır ithal kömür nedeniyle ürettiğimiz kömürler satılmıyor. 'Milli enerji' dedik, 'yerli kömür' dedik, ancak sesimizi duyan olmadı. Şimdi termik santral kapanma noktasına geldi. 31 Nisan 2025'te santralin kapanması, Soma'nın yok olması demektir."

Sal, "Maden şirketleri küçülmeye gidiyor, işçi çıkarmalar başladı. Ücretsiz izinler gündemde. Soma'yı çok büyük sıkıntılar bekliyor. Bu artık siyasi üstü bir meseledir. Tüm partilerin, STK'ların ve halkın kenetlenmesi gerekiyor" diye ifade etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Soma Belediye Başkanı Okur: Termik Santral Kapanırsa Binlerce İşsizlik Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika

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