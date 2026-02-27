Soma'da Santral ve Maden Eylemlerine Esnaftan Destek...İşçiler: "Haklarımızı Almadan İşe Dönmeyeceğiz"

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

Manisa'nın Soma ilçesinde termik santral ve maden işletmelerinde peş peşe başlayan işçi eylemleri genişleyerek sürüyor. Esnaf ve meslek örgütlerinin de destek verdiği protestolarda, dün akşam santral önünde yapılan açıklamada işçiler, "Haklarımızı almadan işe dönmeyeceğiz" diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde son bir haftada art arda yaşanan gelişmeler, ilçede ekonomik ve sosyal kaygıları artırdı. Torku Termik Santrali'nin mayıs ayında üretimi durduracağını açıklamasının ardından 87 işçinin ücretsiz izne çıkarılması üzerine işçiler santral önünde eylem başlattı ve direniş çadırı kurdu. Esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla yürüyüşler düzenlenirken, oluşturulan heyet Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Süreç devam ederken ikinci bir eylem haberi de Polyak Eynez Maden'den geldi. İşçiler, maaşların gecikmesi ve çeşitli hak kayıpları nedeniyle eylem başlattı. 25 Şubat'ta Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi, İmbat Madencilik'te eylem kararı aldı. İmbat Madencilik işçileri, toplu sözleşmeden doğan hakların verilmediği ve enflasyon zammının uygulanmadığı gerekçesiyle iş bıraktı. İşçiler, "Haklarımızı almadan işe dönmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 Nolu Şubesi de Anadolu Madencilik'te hak mücadelesine başladı. Anadolu maden işletmesinde çalışan işçiler, uzun süredir devam eden maaş ödemelerindeki gecikmeler ve şirketin geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle eyleme geçti. Yeni Anadolu Madencilik'te çalışan işçiler, 26 Şubat'ta vardiya değişim saatlerinde bir araya gelerek iş bıraktı.

İşçiler, toplu iş sözleşmesinin sona ermesine rağmen yenilenmediğini, 8-9 aydır maaşlarını düzensiz ve gecikmeli aldıklarını, şirkete malzeme alınmadığını ve üretimde aksamalar yaşandığını dile getirdi. Sendika yetkililerine şirket yönetimi tarafından, "Paramız yok, maaş yatıramıyoruz" denildiğini aktaran işçiler, kredi kartı borçlarını ödeyemediklerini, kredilerinin aksadığını ve aileleriyle birlikte zor durumda kaldıklarını ifade etti.

Soma'da farklı iş kollarında çalışan işçilerin art arda eyleme geçmesi, ilçede ekonomik krizin derinleştiği yorumlarına yol açtı. Santral önünde dün gece yapılan açıklamalarda mücadelenin yalnızca işçilerin değil tüm Soma'nın meselesi olduğu vurgulandı.

"Soma Termik Santrali sadece bir tesisten ibaret değildir"

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esin Ayan, burada toplanmalarının yalnızca bir görüşme için değil dayanışma amacı taşıdığını belirterek, "Bu sorun sadece işçinin sorunu değildir, tüm Soma halkının sorunudur. Soma Termik Santrali sadece bir tesisten ibaret değildir. Santral demek iş demek, emek demek, ekmek demek, bir şehrin kalkınması demek. İşçi varsa çarşı vardır. İşçi ayaktaysa şehir ayaktadır. İşçi yalnız değildir, Soma'da emek sahipsiz değildir" dedi.

Soma Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Ayan da eylemin ilk gününden bu yana esnaf temsilcileri olarak işçilerin yanında olduklarını ifade ederek, "Santral kapanmasın. Bunu kendimize slogan edindik. Santralin kapanması madenlerin gecikmesi, üretimin azalması, işçilerin işsiz kalması, ticaretin durması ve nakliye hayatının felce uğraması anlamına gelir. Kömürün Soma'da üretilmeye devam etmesini istiyoruz. Madenler üretsin, ticaret durmasın, hayat devam etsin" diye konuştu.

Soma Tes-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Girginler ise eylemin 9. gününde olduklarını belirterek, santralin özelleştirildiği günden bu yana gerekli yatırımların yapılmadığını savundu. Girginler, "Santral bu şehrin kalbi, nabzıdır. Beş kuşaktır Soma'da insanlara ekmek kapısı olmuştur. Bugün 9. gün de olsa, 199 gün de sürse davamızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da ilk günden itibaren işçilerle birlikte olduklarını belirterek, Ankara'da temaslarda bulunduklarını açıkladı. Okur, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere sendika ve meslek örgütü temsilcileriyle görüştüklerini ancak şu ana kadar somut bir çözüm sunulmadığını söyledi. Özelleştirme sürecine işaret eden Okur, sorunun çözüm mercinin hükümet olduğunu belirterek, "Ücretsiz izne çıkarılan işçiler başta olmak üzere tüm çalışanların ve esnafın mağduriyeti giderilene kadar sürecin takipçisi olacağız" dedi. Ankara ziyaretinde siyasi parti rozetlerini çıkararak yalnızca "Soma rozeti" taktıklarını ifade eden Okur, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Soma'da işçi eylemlerinin ve destek açıklamalarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.