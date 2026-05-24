Soma'da Madenci Mücadelesi Sürüyor

24.05.2026 12:20
Sendika başkanı Rıza Sal, işçi sayısının azaltılmasına itiraz ederek yatırım ve üretim istedi.

Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden-İş Sendikası Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği 13 Mayıs 2014 faciasının ardından 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesine devredilen Yeni Anadolu Madencilik'in deveredileceği iddialarına ilişkin, "Patronun kim olduğu umurumuzda değil. Yerli olur, yabancı olur fark etmez. Yeter ki yatırım yapılsın, üretim devam etsin, işçi işsiz kalmasın" dedi.

Sal, maden sahasında işçilerle yaptığı toplantıda işletmede uzun süredir yatırım yapılmadığını, ekipman eksikliklerinin giderilmediğini ve üretimin bilinçli şekilde düşürüldüğünü öne sürdü. İşçilerin son bir buçuk aydır ücretli izin uygulamaları, maaş düzensizlikleri ve işten çıkarılma korkusuyla yaşadığını belirten Sal, yaşanan sürecin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir yıkıma dönüştüğünü söyledi.

Soma faciasının izlerinin hala silinmediğini vurgulayan Sal, "301 şehidimizi toprağa verdik. O insanların acısı hala içimizde. Bu maden sıradan bir işletme değil. Burada insanların alın teri, emeği ve hayatı var. Ama yıllardır burayı bir sisteme oturtamadılar. Yatırım yapılmadı, malzeme alınmadı, galeriler sürülmedi. Sürekli zarar göstererek işletmeyi tasfiye noktasına getirdiler" dedi.

Sal, 2019 yılında yaklaşık 2 bin 400 kişinin çalıştığı işletmede bugün çalışan sayısının yaklaşık bin 380'e kadar düştüğünü belirterek, şimdi de işçi sayısını 400-500 kişiye düşürme planlarının konuşulduğunu iddia etti.

"ZARAR GÖSTERİP, ÖZELLEŞTİRME YA DA DEVRİ HIZLANDIRMAK İSTİYORLAR"

"İşçiyi külfet olarak görüyorlar" diyen Sal, işletmenin kasten zarar ettirildiğini savunarak şöyle konuştu:"

"Burada 40 milyon tonluk çok kaliteli kömür rezervi var. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir saha. Ama üretim artsın istemiyorlar. Çünkü zarar gösterip özelleştirme ya da devir sürecini hızlandırmak istiyorlar. İşçiyi maliyet olarak görüyorlar. Ama buradaki insanlar yük değil, bu ülkenin emek gücüdür."

Madencilerin zorunlu ücretli izinlere çıkarıldığını ifade eden Sal, bunun ardından ücretsiz izin ve toplu işten çıkarmaların gündeme gelebileceğini belirtti. Bu ihtimale karşı sendikanın sert bir mücadele hazırlığında olduğunu söyleyen Sal, demokratik ve hukuki zeminde büyük eylemlere hazır olduklarını açıkladı.

"Kimse işçinin ekmeğini masada pazarlık konusu yapamaz" diyen Sal, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:"

"İstanbul-İzmir otobanı mı olur, Ankara yürüyüşü mü olur, neresi gerekiyorsa orada olacağız. Bu insanların işini, aşını, geleceğini kimsenin pazarlık konusu yapmasına izin vermeyeceğiz. Bizim davamız emek davasıdır."

Maaşların düzensiz ödendiğini de ifade eden Sal, sendikal mücadele sayesinde ödemelerin yapılabildiğini belirtti. "Her ay maaş yatırttırmak için mücadele veriyoruz" diyen Sal, işçilerin artık büyük bir gelecek kaygısı yaşadığını söyledi.

Maden sahasında üretimin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Sal, aktif üretim yapılan ayak sayısının düştüğünü, aylık üretimin ise 30 ila 60 bin ton arasında değiştiğini anlattı. Buna rağmen işletmenin kendi ayakları üzerinde durabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Sal, "Burayı çalıştırmak istemiyorlar" dedi.

Devir iddialarına da değinen Sal, işletmenin farklı şirketlere verilmesinin konuşulduğunu ancak kendilerinin asıl itirazının işçi azaltma planlarına olduğunu söyledi. Sal, "Patronun kim olduğu umurumuzda değil. Yerli olur, yabancı olur fark etmez. Yeter ki yatırım yapılsın, üretim devam etsin, işçi işsiz kalmasın. Bizim karşı çıktığımız şey işçi üzerinden tasarruf yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:34
11:28
11:13
11:00
10:38
10:26
09:59
