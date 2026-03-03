Soma'da Termik Santral Protestosu: Esnaf Kepenk İndirdi, Santrale Yürüdü - Son Dakika
Soma'da Termik Santral Protestosu: Esnaf Kepenk İndirdi, Santrale Yürüdü

03.03.2026 14:42  Güncelleme: 15:29
Soma Termik Santrali’nde dört ünitenin faaliyetinin durdurulması ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına tepki gösteren esnaf kepenk kapattı, santral önüne yürüdü. Eyleme belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri de destek verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 2015 yılında özelleştirilen, bünyesinde Torku markasını da barındıran Konya Şeker tarafından işletilen Soma Termik Santrali'nde 17 Şubat'ta altı üniteden dördünde faaliyetler durdurulurken işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. Üretimin kademeli olarak azaltılmasına ve işçilerin ücretsiz izne gönderilmesine karşı başlatılan eylemler sürüyor.

Üretimin durdurulmasını ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasını protesto eden ilçe esnafı, bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında kepenk indirdi. Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan esnaf, yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi kat ederek santral önüne yürüdü. Yürüyüşe nakliye esnafı da kamyonlarıyla destek verirken ilçede uzun araç kuyrukları oluştu. Yürüyüşte "İşçi esnaf el ele, Torku evine", "Torku şaşırma, sabrımızı taşırma", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

Eyleme Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, siyasi parti, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işçiler ve yurttaşlar da katıldı.

TES-İŞ Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, santrali işleten firmaya tepki göstererek, "Torku buraya geldiği günden bu yana bir çivi çakmadı, yatırım yapmadı. Milli servetimiz bakım yapılmadığı için bu hale geldi. Biz Soma'nın kaderini Torku'ya bırakmayacağız. Biz istediğimizi alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da termik santral çalışanlarının 14 gündür eylemde olduğunu belirterek, kentte tüm kesimlerin birlik içinde hareket ettiğini söyledi. Okur, "Soma'daki bu birliktelik tüm Türkiye'ye örnek olacak. Ankara sesimizi duyacak, duymak zorunda. Bu sorunların çözümü için hep beraber Ankara'da Soma'mızı temsil edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer de kentin birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, santrali işleten firmaya "Ey Torku sen neredesin" sözleriyle seslendi.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: Soma'da Termik Santral Protestosu: Esnaf Kepenk İndirdi, Santrale Yürüdü
