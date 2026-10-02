Soma’daki maden göçüğünde ölen 5 kişiden Ramazan İnce Balıkesir İvrindi’de defnedildi

Manisa'nın Soma ilçesinde madende meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 kişiden birisi olan Ramazan İnce, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan İnce (26), Balıkesir'in İvrindi ilçesi Taşdibi kırsal mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından İnce'nin cenazesi köy mezarlığına defnedildi.