Soma\'da maden şehitlerinin ailelerine onur yemeği verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerinin onuruna akşam yemeği verildi.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından 301 maden şehidinin ailelerinin onuruna akşam yemeği verildi. Yemeğe katılan Manisa Valisi Enver Ünlü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm masaları tek tek dolaşarak ailelere 'Hoş geldiniz' dedi. Yemekte bir konuşma yapan Vali Ünlü, "Soma ilçemizde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen elim kazada 301 madenci kardeşimiz şehit oldu. Elim kazanın 10. yılında hayatını kaybeden madencilerimizin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. 10 yıl önce Soma'da yaşanan ve ülkece hepimizi derinden yaralayan kaza, Türkiye'nin yaşadığı en büyük maden kazalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu trajedi, iş güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu gösterdiği gibi en küçük bir ihmalin dahi sonuçları itibarıyla da ne derece tehlikeli olduğunu acı bir şekilde göstermiştir. İş güvenliği, sadece madenlerde veya tehlikeli olarak görülen iş kollarında değil, hayatın her alanında dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Her işin başında, olabilecek en kötü senaryoların göz önünde bulundurularak tedbir alınması gerektiğini Soma maden kazası bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için iş güvenliği kültürünün her düzeyde benimsenmesi ve uygulanması şarttır. Soma, kömür üretimiyle bilinen ve ekonomisi büyük ölçüde bu sektöre dayanan bir ilçedir. Madencilik ise sadece fiziksel güç gerektiren bir iş olmanın ötesinde büyük bir özveri ve cesaret isteyen, dünyanın en zor ve en anlamlı mesleklerinden biridir. Hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlama amacı güderken yaşamını yitiren madencilerimiz, aynı zamanda büyük bir fedakarlıkta bulunmuşlardır" dedi.

"Bütün imkanlar seferber edildi"

Vali Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi derinden sarsan maden kazasının yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın katkılarıyla kazanın yaralarını sarmaya çalışmış ve şehit madencilerimizin geride bıraktığı gözü yaşlı anaların, eşlerin ve yetim çocukların yanında yer almıştır. Madenci şehitlerimizin ailelerine yönelik destekler, eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan istihdama kadar geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. Bu desteklerin temel amacı, madenci şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin yaşam standartlarını korumak ve onlara güvenli bir gelecek sunabilmektir. Ancak bu desteklerin yanı sıra, toplum olarak madenci şehitlerimizi ve ailelerini unutmamak, onların fedakarlıklarını her daim hatırlamak ve takdir etmek de büyük önem taşımaktadır. Bütün bu çalışmalar, yitirdiğimiz canları elbette geri getirmez ama bu destekler de şehitlerimize duyulan vefanın devletimiz nezdindeki tezahürüdür. Devletimiz bundan sonra da milletimizle birlikte dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yapan hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yerin metrelerce altında çalışırken şehit olan madenci kardeşlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Bu acı olayın 10. yıldönümünde madenci şehitlerimizi anarken onların cesaretini, fedakarlıklarını ve bu ulvi mesleğin getirdiği zorlukları anlamak, gelecek nesillere aktarmak, bu emanete sahip çıkmanın en önemli yollarından biridir. Bu vesile ile Soma'da yaşamını yitiren madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; geride kalan ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - MANİSA