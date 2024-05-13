Soma'da maden şehitlerinin ailelerine onur yemeği verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Soma'da maden şehitlerinin ailelerine onur yemeği verildi

Soma\'da maden şehitlerinin ailelerine onur yemeği verildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerinin onuruna akşam yemeği verildi.

13.05.2024 20:35  Güncelleme: 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerinin onuruna akşam yemeği verildi.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından 301 maden şehidinin ailelerinin onuruna akşam yemeği verildi. Yemeğe katılan Manisa Valisi Enver Ünlü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm masaları tek tek dolaşarak ailelere 'Hoş geldiniz' dedi. Yemekte bir konuşma yapan Vali Ünlü, "Soma ilçemizde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen elim kazada 301 madenci kardeşimiz şehit oldu. Elim kazanın 10. yılında hayatını kaybeden madencilerimizin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz. 10 yıl önce Soma'da yaşanan ve ülkece hepimizi derinden yaralayan kaza, Türkiye'nin yaşadığı en büyük maden kazalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu trajedi, iş güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu gösterdiği gibi en küçük bir ihmalin dahi sonuçları itibarıyla da ne derece tehlikeli olduğunu acı bir şekilde göstermiştir. İş güvenliği, sadece madenlerde veya tehlikeli olarak görülen iş kollarında değil, hayatın her alanında dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Her işin başında, olabilecek en kötü senaryoların göz önünde bulundurularak tedbir alınması gerektiğini Soma maden kazası bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için iş güvenliği kültürünün her düzeyde benimsenmesi ve uygulanması şarttır. Soma, kömür üretimiyle bilinen ve ekonomisi büyük ölçüde bu sektöre dayanan bir ilçedir. Madencilik ise sadece fiziksel güç gerektiren bir iş olmanın ötesinde büyük bir özveri ve cesaret isteyen, dünyanın en zor ve en anlamlı mesleklerinden biridir. Hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlama amacı güderken yaşamını yitiren madencilerimiz, aynı zamanda büyük bir fedakarlıkta bulunmuşlardır" dedi.

"Bütün imkanlar seferber edildi"

Vali Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi derinden sarsan maden kazasının yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın katkılarıyla kazanın yaralarını sarmaya çalışmış ve şehit madencilerimizin geride bıraktığı gözü yaşlı anaların, eşlerin ve yetim çocukların yanında yer almıştır. Madenci şehitlerimizin ailelerine yönelik destekler, eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan istihdama kadar geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. Bu desteklerin temel amacı, madenci şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin yaşam standartlarını korumak ve onlara güvenli bir gelecek sunabilmektir. Ancak bu desteklerin yanı sıra, toplum olarak madenci şehitlerimizi ve ailelerini unutmamak, onların fedakarlıklarını her daim hatırlamak ve takdir etmek de büyük önem taşımaktadır. Bütün bu çalışmalar, yitirdiğimiz canları elbette geri getirmez ama bu destekler de şehitlerimize duyulan vefanın devletimiz nezdindeki tezahürüdür. Devletimiz bundan sonra da milletimizle birlikte dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yapan hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yerin metrelerce altında çalışırken şehit olan madenci kardeşlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Bu acı olayın 10. yıldönümünde madenci şehitlerimizi anarken onların cesaretini, fedakarlıklarını ve bu ulvi mesleğin getirdiği zorlukları anlamak, gelecek nesillere aktarmak, bu emanete sahip çıkmanın en önemli yollarından biridir. Bu vesile ile Soma'da yaşamını yitiren madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; geride kalan ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Maden, Soma, Yerel, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma'da maden şehitlerinin ailelerine onur yemeği verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: Soma'da maden şehitlerinin ailelerine onur yemeği verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement