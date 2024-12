Soma Termik Santrali Hava Kirliliğine Tepki

Yerel

Soma Termik Santrali'nin filtrasyon sistemi yenilenmeli

Soma'nın havasını kirleten işletmeye tepki

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, filtrasyon sistemi olmadığı için hava kirliliğine yol açan Konya Şeker'e bağlı Soma Termik Santrali'nin önünde basın açıklaması yaptı. İşletmeye tepki gösteren Başkan Zeyrek, "Demiştik ki filtrasyon sistemlerinizi yenileyin, artık Soma'nın havasını kirletmekten vazgeçin ama maalesef bu sözlerimiz daha öncekiler gibi havada kaldı. Bugün artık daha güçlüyüz, bugün hepimiz buradayız ve artık Soma'da biz kirli hava istemiyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Konya Şeker'e bağlı Soma Termik Santrali'nin önünde 10 Eylül'de yaptığı basın açıklamanın ardından bir kez daha basın açıklaması yaptı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve kalabalık grupla birlikte basın açıklaması yapan Başkan Zeyrek, Soma'nın havasını kirletenlere karşı yurttaşların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Zeyrek, "Bugün, Soma termik santralinin önündeyiz. Geçtiğimiz aylarda yine buradaydık. Buradan Soma Termik Santraline şöyle bir uyarıda bulunmuştuk. Demiştik ki filtrasyon sistemlerinizi yenileyin, artık Soma'nın havasını kirletmekten vazgeçin ama maalesef bu sözlerimiz daha öncekiler gibi havada kaldı. Bugün artık daha güçlüyüz, bugün hepimiz buradayız ve artık Soma'da biz kirli hava istemiyoruz" dedi.

"Bu kirli havayı solutan herkesin karşısında dimdik duracağız"

Başkan Zeyrek, "Yüksek sesle bağırıyoruz. Karaelmasımız artık tabut olmasın. Yüksek sesle bağırıyoruz. Somamız artık kirli hava solumasın. Somalı hemşehrilerimizin temiz hava hakkını elinden alan, onlara bu kirli havayı yaşatan herkesin karşısında dimdik duracağız" açıklamasını yaptı.

"Burada Torku yetkilileri diyor ki 'Biz para kazanamıyoruz'. Para kazanamaması hemşerilerimin havasını kirletebilmesi anlamına gelmez. Eğer ki gerekli koşulları sağlamazsa ilerleyen günlerde bu eylemimiz daha farklı bir şekilde devam edecektir" diyen Başkan Zeyrek, "Manisa'mda yaşayan herkesin hak ettiği hayat şartlarının sağlanabilmesi için, bu tür çevre felaketlerinin önüne geçmek adına her zaman alanlarda olacağım. Hep şunu söyledik. Sermaye mi, insan mı? Her zaman için insan. Ama bunlar sağlanmazsa da bizim yaptırımlarımız da artık çok daha sert bir şekilde olacaktır. Ben, her zaman için Somalı hemşehrilerimin yanındayım. Onların bu haklarını elinden alanların da her zaman için karşısında olduğumu yüksek sesle bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Konya Şeker'e bağlı Soma Termik Santralinin tehlike saçtığını belirten Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Bir tarafta ısınma yani sıcak su hizmeti, diğer tarafta temiz hava hakkı. Termik Santral bizden bir tercih yapmamızı istiyor. ya ısınacaksınız ya da zehirleneceksiniz. Ancak, biz diyoruz ki bunun ikisi de mümkün. Biz, daha temiz hava soluyarak, gerekli koşullar sağlandıktan sonra daha temiz ve sağlıklı hava soluyarak ısınabiliriz. Temiz hava hakkı Soma'da yaşayan her bireyin hatta her canlının en temel hakkıdır. Bu nedenle, bu eylemlerden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.