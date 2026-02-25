Soma'da Termik Santral Önünde Eylem: İşçiler ve Aileleri Kamulaştırma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Soma'da Termik Santral Önünde Eylem: İşçiler ve Aileleri Kamulaştırma Çağrısı Yaptı

25.02.2026 10:33  Güncelleme: 11:51
Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralde ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sonrası işçiler, santral önünde eylem başlatarak taleplerini dile getiriyor. Ailelerin de destek verdiği eylemde işçiler, işlerine geri dönme ve geçimlerini sağlayacak ücret talep ediyor.

(MANİSA) - Soma'da faaliyet gösteren termik santralde ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sonrası başlatılan eylem sürüyor. Santral önünde kurulan çadırlarda nöbet tutan işçilere aileleri de destek verdi. Eylemin sürdüğü santral önünde yapılan iftar programında konuşan işçiler ve yakınları, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. 13 yıldır santralde çalışan bir işçi, "Biz emeğimize dönmek istiyoruz. Çalışmak, üretmek istiyoruz. Soma yok olmasın, esnaf da biz de çalışalım" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralde ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar sonrası başlatılan işçi eylemi, santral önünde kurulan çadırlarda devam ediyor. İşçiler ve aileleri iftar programında geçimlerini sağlayacak ücret ve işlerine geri dönme talebini dile getirerek yetkililere çözüm çağrısında bulundu. Yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri sürecin çözümü için devletin devreye girmesi gerektiğini belirtirken, işçiler talepleri karşılanana kadar eylemi sürdüreceklerini ifade etti.

İftar yemeğinde konuşan bir işçi yakını, "Buraya gelen herkesin çocuğu var. Biraz şapkayı önlerine koyup düşünsünler. Harç istenmiyor, borç istenmiyor. Sadece emek, emek karşılığı istiyoruz. Özelleştirilirken Torku'ya satıldı. Niye satılıyor, niye özelleşiyor? Daha da özelleşecek yerler sırada bekliyor" dedi.

Bir başka işçi eşi santralin özelleştirilme sürecine tepki göstererek, "Buraya bir dikili ağacı yok. Soma'da hiçbir sosyal faaliyette bulunmamış. Ama burada yoğurdun kaymağını yiyip Konya'ya yatırmış ve işçiyi mağdur etmiş. Hiçbir haber verilmeden bu yapıldı. Özelleştirildi ama mülkünle hiçbir yer satılmamalı bence. Devletin toprağı satılmamalı. Biz doğma büyüme buralıyız. Nereye gideceğiz? Biz memleketin çocuğuyuz" şeklinde konuştu.

"Soma'nın köy olmaması için bizi desteklesinler"

Eylemde söz alan bir çalışan ise Soma esnafına şu cümlerlerle çağrıda bulundu:

"Bugün bütün esnaf kilidi vursun gelsin. Bugünün yarını yok. Sorun iyice büyüdü. Kaç tane madenci işten çıkarıldı, memleketine gitti. Bu sayılar artacak. Soma'nın köy olmaması için bizi desteklesinler. Yarın daha küçük bir şehre döneceğiz."

Programda konuşan CHP Soma Eğitim Sekreteri Şevki Özmukan da, "Ben burada çalışan bir işçi değilim, bir Somalıyım. Bu işin herhangi bir siyasal tutumu yok. Bu işin Soma olma meselesi var. ya Soma olacağız hep birlikte ya da yok olacağız. Tüm Somalıların dayanışma içinde olması gerekiyor" dedi.

"13 yılımı verdim, kartım geçersiz sayıldı"

Ücretsiz izne çıkarılan bir işçi yaşadıklarını, "Bu santrale 13 senemi verdim. Geçen hafta işe geldim, kartım geçersiz sayıldı. İzne çıkarılmışız, haberimiz yok. Biz emeğimize dönmek istiyoruz. Çalışmak, üretmek istiyoruz. Soma yok olmasın, esnaf da biz de çalışalım. Biz ekmeğimizin peşindeyiz" sözleriyle anlattı.

Soma Sosyal Haklar Derneği Temsilcisi Yüksel Çetin kamulaştırma çağrısı yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Günlerdir arkadaşlarımız haklarını almak için mücadele veriyor. Biz de yanlarındayız. Bu şirket tekrar başka bir özel firmaya geçtiğinde benzer sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle santral yeniden devlet eliyle işletilmelidir. Ayrıca Torku'nun devlete bu santralden kaynaklı borçları var ve bunlar ödenmemiştir. Talebimiz nettir; kamulaştırma, borçların tahsili ve işçilerin özlük ile sosyal haklarının geri verilmesi. Bu haklar kazanılana kadar mücadele sürecek."

"Amacımız kimseyi suçlamak değil, çözüm üretmek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise konuşmasında sürecin iki aşamalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada olmamın tek sebebi, bir Manisalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin yanında olmaktır. Bu santral 1980'li yıllarda kurulmuş, devlet tarafından işletilmiş ve büyük gelirler elde etmiş. Özelleştirme sonrası ise adım adım kötüye gitti. Gerekli yatırımlar yapılmadı. Amacımız kimseyi suçlamak değil, çözüm üretmek. Geçen hafta Enerji Bakanımızla görüştüm. Bizim bakış açımız kamulaştırma yönünde ancak mevcut ekonomik şartlarda bunun kolay olmadığını biliyoruz. Alıcıların olduğu söyleniyor. Sürecin hızlandırılması ve işçilerin yeniden işlerine dönmesi gerekiyor. Doğal gaz gelene kadar Soma'yı yeniden ısıtır hale getirmeliyiz. Bakanın talimatı var. Doğal gaz şirketinin genel müdürü geldi, çalışmaların mart-nisan aylarında başlayacağını ve ekim-kasım aylarına kadar tüm Soma'nın doğal gaza geçeceğini söyledi. Eksik hiçbir yer kalmayacak."

