Somalili İbrahim Abdülhasan, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da inşaatta yüksekten düşen Somalili İbrahim Abdülhasan, Somali halkının sağlık sorunlarına çare olmaya devam eden Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi hastaları şifa olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne Somali'de çöken sağlık sistemini ayağa kaldıran hastane Somali halkına çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Ülkede bulunan tek üçüncü basamak hastane olan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi oldukça zor sağlık sorunları ve yaralanmalarla mücadele eden hastaları sağlığına kavuşturuyor. Somalili İbrahim Abdülhasan da yaşadığı yalanma sonucu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde sağlığına kavuşan hastalardan biri oldu. Çalıştığı inşaattan düşen ve düşmeye bağlı demir bir parçanın sırtından girip karnından çıkan Abdülhasan Türk ve Somalili doktorların tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi hizmetlerini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr Osman Naci Çelik, Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesi ile Mogadişu'da sağlık hizmeti vermek ve Somali halkına sağlık neferleri, uzman hekimler yetiştirmek amacıyla açılan hastanede görev yaptığını ifade ederek, "Hastanemiz, Somali'deki tek üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurum. Somali'de çok sayıda özel hastane ve devlet hastanesi var, ama üçüncü basamak sağlık hizmeti veremiyor. Sıkıntılı hastalıklar, zor hastalıklar, diğer hastanelerde komplikasyonlar gelişmiş, problem çıkmış olan hastalar bizim hastanemize gönderiliyor ve tedavileri yapılıyor. Bu bölge maalesef asayişin sıkıntılı olduğu bölge. Acil servise en fazla müracaat eden delici kesici alet yaralanmaları, kurşunlanma gibi, bombalamalar oluyor" dedi.

Ağır yaralanmalar ve iş kazaları gibi yaşayan hastaların da hastaneye müracaat ettiğini ifade eden Çelik, "Bugün de öyle bir hastamız müracaat etti. İnşaatta yüksekten düşen işçinin demir parçası sırtından girip karnından çıkmış, gerçekten çok kötü bir yaralanma geldi. Bu hastayı birlikte çalıştığımız kıdemli asistanlarımızla birlikte ameliyata aldık, ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamız böyle bir yaralanma için şanslı bir hasta. Karaciğer ve böbrek yaralanması yoktu, kalın ve ince bağırsaklarında bir takım parçalanmalar vardı. Hastamızın zarar görmüş bağırsaklarını çıkarıp gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra servise aldık. Durumu da iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den görevlendirilen doktorların hastanede hem hastalara hizmet ettiğini hem de Somali'deki doktorların uzmanlaşmasını, eğitilmesini sağladığını kaydeden Doktor Çelik, "Hastanemiz bu ülkede bir sağlık hizmeti vermenin ötesinde bu ülkeye bu insanlara sağlık hizmeti verecek genç nesiller, sağlık neferleri yetiştirmek. Yanımdaki arkadaşlar asistanlarımız kısa bir süre sonra uzman olarak yetişecekler ve kendi ülkelerine hizmete başlayacaklar" açıklamasını yaptı. - MOGADİŞU