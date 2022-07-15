Son dakika! 15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı - Son Dakika
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Son dakika! 15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı

15.07.2022 12:05
Son dakika! 15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı

Son dakika haber... Aydın Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Aydın Valiliği 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 6'ncı yılında şehitleri anma programı gerçekleştirdi. Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen programda şehitler anılırken milli birlik vurgusu yapıldı. Programda ilk olarak Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından şehitliğe çelenk koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş tüm şehitler için dua etti. Aydın protokolü ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Aksoy, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Tellidede Mezarlığı'nda bulunan şehitlik defterini imzalayan Vali Aksoy, şehitlik defterine şu notları yazdı; "Aziz şehitlerimiz mukaddes vatanımız uğruna en değerli varlığınızı canlarınızı vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Uğruna can verdiğiniz değerleri kıymetli emanetinizi sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevi olduğunu bilincindeyiz. Şanlı tarihimizde nice zaferleri bizlere armağan eden, vatanın bölünmez bütünlüğü milletimizin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen siz aziz şehitlerimizi, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, açtıkları aydınlık yoldan ilerleyeceğimize söz veriyoruz. Ruhlarınız şad olsun."

Tellidede Mezarlığı Şehitliği'nde başlayan program; Kemer Mezarlığı Şehitliği, Yedi Eylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi ziyaretleri ile devam ederek, Atatürk Kent Meydanı'ndaki '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile son buldu.

Gerçekleştirilen anma programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Garnizon Komutanı Hakkı Haktan Armağan, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı. - AYDIN

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İMAMOĞLU: NE YAZIK Kİ BU TEHDİT HENÜZ KALKMAMIŞTIR İMAMOĞLU: NE YAZIK Kİ BU TEHDİT HENÜZ KALKMAMIŞTIR Son dakika haber: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi Son dakika haber: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi
Kaynak: İHA

Demokrasi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! 15 Temmuz Şehitleri Aydın'da anıldı - Son Dakika

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