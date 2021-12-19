Son dakika! Ankara İtfaiyesi'nde öncelik eğitim - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olaylara hızlı ve daha etkin şekilde müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için personel eğitimlerine öncelik veriyor. Ankara İtfaiyesi'ndeki bin 300 personel iş sağlığı ve güvenliği ile ileri sürüş eğitimleri konusunda hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

Olaylara anında müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için yoğun mesai harcayan Ankara İtfaiyesi, eğitim çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile iş birliği yapan Ankara İtfaiyesi, bin 300 personeline iş güvenliği ve sağlığı eğitimi başta olmak üzere pratik ve teorik ileri sürüş eğitimi de verdi.

İleri sürüş tekniklerinden hayvan davranışlarına KBRN'den iş güvenliğine

İtfaiye personeli 2 gün süren eğitimde; iş güvenliği uzmanları ile çok sayıda uzman eğitmenden itfaiye personeline; Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN), yüksek açıda çalışma, ileri sürüş teknikleri ile hayvan davranışları hakkında eğitim aldı.

Ankara İtfaiyesi personelinin eğitimlerine önem verdiklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şöyle konuştu:

"Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa bir eğitim programı hazırladık. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından ihtiyaç duyduğumuz konularda eğitim alıyoruz. Bu eğitimleri yıllık yapıyoruz. Bu yıl içerisinde ileri sürüş teknikleri, KBRN, hayvan davranışları, yüksek açıda çalışma konusunda bir çalışma yaptık. Amacımız yetişmiş personel ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele edip can ve mal kayıplarını en aza indirmek."

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Ferami Caner Çetintaş da verdikleri eğitimler hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara İtfaiyesi personeline güvenli sürüş teknikleri konusunda önce teorik ardından da pratik eğitim verdik. Bilgilendirmeleri uygulamalı olarak anlattık. Buradaki amaç farkındalık oluşturmak. Amaç; kullanılan araçların yükseklik, fren, hava koşulları gibi durumlarda nasıl kullanılması gerektiğini öğretmek."

Yüksek noktalarda olaylara müdahale ve araç kullanma tekniğinin önemi

Olabilecek doğal afet ve yangınlarda yüksek noktalarda müdahale yeteneği ve çalışma disiplini konusunda itfaiye personelini bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yüksek Açıda Çalışma Eğitmeni Volkan Güven, "Ankara İtfaiyesi'ne yüksekte çalışmaya yönelik, geniş açılı bir çalışma üzerinden eğitim verdik. Çok çeşitli kurtarmalar var. Binanın girişinden direkt tahliye mümkün değilse geniş açılı bir tahliye kurtarma üzerine bilgilendirmelerde bulunduk" derken, KBRN alanında eğitim veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Ortatatlı ise şu değerlendirmelerde bulundu:

" Türkiye'deki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silahlarla ilgili akademik ve üniversite açısından tek bilim dalıyız. Ankara İtfaiyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında KBRN konusunda da bilgilendirme yaptık. Kahramanca kendi hayatlarını feda edecek şekilde çalışan itfaiye erlerimize çalıştıkları bölgelerde ne tür tehlike ve tehditler bekliyor ve bu risklere karşı ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimler verdik."

Aldıkları eğitimin yararlı olduğunu belirten itfaiye personeli Mustafa Karaman ise, "28 yıldır Ankara İtfaiyesi'nde araç şoförlüğü yapıyorum. Mesleğimizle ilgili olarak iş güvenliği konusunda eğitimler aldık. İleri teknik sürüşlerine yönelik bilgilendirme ve pratik yapıldı. Çok yararlı oldu" dedi. - ANKARA