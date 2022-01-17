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Son dakika: Bahçelievler'de şehit Enes Koç için mevlit okutuldu - Son Dakika

Son dakika: Bahçelievler'de şehit Enes Koç için mevlit okutuldu

17.01.2022 00:57
Son dakika: Bahçelievler'de şehit Enes Koç için mevlit okutuldu

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristler tarafından şehit edilen Muhammed Enes Koç için Bahçelievler'de mevlit okutuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristler tarafından şehit edilen Muhammed Enes Koç için Bahçelievler'de mevlit okutuldu. Okunan dualar ve ilahilerin ardından şehit Koç için hatim duası yapıldı.

Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle Piyade Onbaşı Muhammed Enes Koç şehit olmuştu. Bahçelievler Belediyesi ve ailesi şehit Muhammed Enes Koç için Bahçelievler Aksa Camii'nde mevlit okuttu. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şehidin babası Cemalettin Koç, kardeşleri Mehmet ve Yasin Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Enes Koç için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program hatim duasıyla sona erdi. Kılınan öğle namazının ardından ise vatandaşlara yemek ikram edildi.

"Onun ailesi de bizim ailemizdir"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, üzüntülü olduklarını belirterek, "Bugün 1 hafta oldu. Şehidimiz, Türkiye'nin şehidinin namazımızı kıldık. Aileyle beraber ikramımızı yapıyoruz. Muhammed Enes kardeşimiz gencecik bir fidan onunla beraber 3 kişi daha şehit oldu. Ama geçen Hulusi Akar'ın açıklamasının ardından bu olayı yapan 22 teröristin etkisiz haline getirildiği söylendi. Aile rahatlamaz ama biz bir nebze rahatlıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor bunu biliyoruz. Enes Koç kardeşimiz ailesinin evladı ve çocuğuydu bundan sonra o nasıl ülkesi için canını verdiyse onun ailesi de artık bizim ailemizdir. Her konuda maddi, manevi onların yanındayız" dedi.

"Gururluyum"

Şehidin babası Cemalettin Koç, vatanın öncelikli olduğunu ifade ederek, "Çok gururlu ve mutluyum vatana millete güzel bir evlat verdik rabbim şehadetini kabul etsin, iki evladımız daha var onları da, kendimi de seve seve veririz vatan millet sağ olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Muhammed Enes, Bahçelievler, Şanlıurfa, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Bahçelievler'de şehit Enes Koç için mevlit okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bahçelievler'de şehit Enes Koç için mevlit okutuldu - Son Dakika
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