Son dakika: Barajlardaki su seviyelerinin yükselmesi vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Midyeci Ahmet'in eski eşi fena patladı! "Gerçek yüzünü görün" deyip her şeyi anlattı

Ukrayna her yerde bu adamı arıyor! Onlarca sivili katleden "Buça kasabı" ifşa oldu

Barajlardaki su seviyelerinin yükselmesi vatandaşları sevindirdi

AYDIN Aydın'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlı hava ile birlikte barajlardaki doluluk oranları arttı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın'da yeni yılın ilk aylarında görülen yağışlar yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile birlikte sulama sezonunda çiftçiler zor günler geçirirken, son günlerde barajlardaki su seviyesindeki doluluk oranlarının 2021 yılına göre üst seviyede olması umutlandırdı. Yaşanan kuraklık barajlardaki su seviyesinin doluluk oranlarına da yansırken son 10 yılın en düşük su seviyesi ise 10 Ocak 2021 tarihinde yüzde 18 olarak ölçüldü. 5 Nisan 2021 yılında il genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 30 iken bu rakam 5 Nisan 2022 itibariyle yüzde 44'e yükseldi.

Açıklanan doluluk oranları çiftçilere umut vermeye devam ederken, Kemer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 54'den yüzde 95'e, Çine Adnan Menderes Barajı'nın doluluk oranı yüzde 25'ten yüzde 65'e, İkizdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 20'den yüzde 23'e, Topçam Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28'den yüzde 52'ye, Karpuzlu Yaylakavak Barajı'nın doluluk oranı yüzde 75'ten yüzde 95'e yükseldi. Gökbel Barajı'nın dolululuk oranı yüzde 64'ten yüzde 45 ve Karacasu Barajı'nın doluluk oranı yüzde 83'ten yüzde 82'ye geriledi.