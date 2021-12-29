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Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: "Seçimi hep birlikte kazanacağız" - Son Dakika

Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: "Seçimi hep birlikte kazanacağız"

29.12.2021 10:39
Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: "Seçimi hep birlikte kazanacağız"

Gelen son dakika haberine göre Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Kuaför Şener Eroğlu, yaptığı basın açıklamasında, "Seçimi hep birlikte kazanacağız" dedi.

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Kuaför Şener Eroğlu, yaptığı basın açıklamasında, "Seçimi hep birlikte kazanacağız" dedi.

Özel bir cafe'de yönetim kurulu ve meslektaşlarıyla bir araya gelen Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berber ve kuaför esnafının ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini, esnafların daha iyi koşullar da müşterilerine hizmet verilmesini sağlayacak birçok projenin çalışması içerisinde olduklarına dikkat çeken Eroğlu, "Esnaf ve sanatkarları heyecanlandıracak projelerimiz olacak. Mesleki eğitime önem vereceğiz. Berber ve kuaför esnafının en büyük sorunlarından olan BAG-KUR ve SGK primlerinin iyileştirilmesi ve primlerini yatırmak ta zorluk yaşayan esnaflarımızın sıkıntılarının çözülmesi için gerekli yasal çalışmalara başlayarak uzun yıllar sorun olan bu önemli konunun bir an önce çözümünü sağlamak istiyoruz. Sorun ve problemlerimiz var bunları gündeme getireceğiz. Yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8 indirmek için çaba göstereceğiz. Meslekte yıpranma payını esnaflarımızın bu sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme getireceğiz. Siyasetçilerimiz ve vekillerimizle istişare edeceğiz. Birlik başkanlarımızla istişare halinde olacağız. Malatya Berber ve Kuaförler ve güzellik salonları 12 ve 15 saat ayakta kalıyorlar yorgunluk ve yıpranma oluyor. Meslek hastalıkları çıkıyor bunları dile getirerek yıpranma payı getirebilmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kooperatif kurduğumuz takdirde meslektaşlarımıza destek olacağız"

Eroğlu, "Pandemiden dolayı, Berber ve Kuaförler olarak sorun ve sıkıntılar yaşadık. Göreve geldiğimiz takdirde kooperatif kuracağız, gelir elde ederek meslektaşlarımıza yardımcı olacağız destek vereceğiz. Ek gelir elde edecekler ve destek olacağız. Berber ve Kuaförler ile güzellik salonlarından kooperatif kurma konusunda desteklerini bekliyorum. Kooperatif kurduğumuz takdirde korona virüs salgını nedeniyle zarar gören meslektaşlarımıza destek olacağız. Bunu da tüm Malatya'daki meslektaşlarımız görecekler buradan söz veriyorum Başkan adaylığı döneminde bize destek veren meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meslek lisesi şeklinde 18 yaşındaki bir genç geldiği zaman meslek lisesi kartıyla bu eğitimi uyguladığımızda topluma kazandırmış olacağız. Hem de gençlerimiz ekmek sahibi olmuş olacaklar. Yalnız çalışan meslektaşlarımızın yanında mesleki faaliyetlerini yapacaklar" şeklinde konuştu.

"Meslektaşlarımızın sorunlarına birlikte çözüm bulacağız"

Eroğlu, "Aday olduk. Yönetim kuruluyla istişare toplantımız gerçekleştiriyoruz. Allah utandırmasın. Projelerimiz var. Projelerimizi seçildiğimiz takdirde uygulayacağız. Seçimlerde başarılı bir şekilde çıkacağız ve inşallah kazanacağız. Seçimi hep birlikte kazanacağız. Meslektaşlarımızın sorunlarına birlikte çözüm bulacağız. Meslektaşlarımız ve vatandaşlarımızın desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: Seçimi hep birlikte kazanacağız
Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: Seçimi hep birlikte kazanacağız
Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: Seçimi hep birlikte kazanacağız

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Kooperatif, Malatya, Berber, Kuaför, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: 'Seçimi hep birlikte kazanacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Başkan Adayı Eroğlu: "Seçimi hep birlikte kazanacağız" - Son Dakika
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