Son dakika! Başkan Sabırlı'nın girişimleriyle çocuklara ve ailelere destek - Son Dakika

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı'nın girişimleri sonucu 3 mahalledeki çocuklara bot ve mont, ailelere ise nakdi yardım yapıldı.

Vatan Sevdalıları Platformu öncülüğünde Almanya, Hollanda ve Belçika'dan Van'a gelen gurbetçiler, Başkan Cumali Sabırlı'nın destekleriyle Bahçesaray'daki 3 kırsal mahalleyi ziyaret etti. Ziyaret edilen mahallelerdeki çocuklara bot ve mont desteği veren Vatan Sevdalıları Platformu üyeleri, mağdur ailelerle ise nakdi yardımda bulundu. Van, Hakkari, Siirt, Tunceli, Bitlis ve Şırnak başta olmak üzere değişik illerdeki faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren platform üyeleri, desteklerinin devam edeceğini belirttiler.

Yardımda emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Avrupa'daki vatansever gurbetçi kardeşlerimizin Bahçesaray'daki çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik verdikleri desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa'daki kardeşlerimizle aramızda kurulan kardeşlik köprüsünün devam ettirilmesini istiyoruz. Bundan dolayı da gurbetçi kardeşlerimizi her zaman ilçemizde ağırlamak isteriz. Rabbim bu kardeşlik köprüsüne vesile olan herkesten razı olsun" dedi. - VAN