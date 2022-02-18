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Son dakika! "Bugünkü ekmek ücretlerini Çanakkale şehitleri ödedi" - Son Dakika

Son dakika! "Bugünkü ekmek ücretlerini Çanakkale şehitleri ödedi"

18.02.2022 16:34
Son dakika! "Bugünkü ekmek ücretlerini Çanakkale şehitleri ödedi"

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugüne kadar bakkallara ücretsiz ekmek bırakarak vatandaşlara dağıtılmasını sağlayan bir hayırsever, Çanakkale şehitleri adına bakkallara ekmek bıraktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bugüne kadar bakkallara ücretsiz ekmek bırakarak vatandaşlara dağıtılmasını sağlayan bir hayırsever, Çanakkale şehitleri adına bakkallara ekmek bıraktı.

Yardıma muhtaç insanlar için bakkallara ücretsiz ekmek bırakan, isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Bugünkü ekmek ücretlerini Çanakkale şehitleri ödedi" dedi. Hayırsever vatandaş, "Bugüne kadar durumum elverdiği ölçüde ilçede bakkallara ekmek bırakıyorum. Bunları bakkallar ücretsiz dağıtıyor. Bugün şehitlerimiz için aynı şekilde ekmek bırakacağım. Yine 18 Mart'a ekmekler ücretsiz olarak bakkallarda yerini alacak. Bugünkü ekmek ücretlerini Çanakkale şehitleri ödedi. Rabbim onlardan razı olsun. Alan vatandaşlarımıza da helali hoş olsun. 17 Mart akşamı ilçemizde Çanakkale şehitleri 57. alay komutanı Albay Avni Bey için düzenleyeceğimiz yemek daveti ve anma programına tüm halkımız davetlidir. Programa gelen misafirlere Türk bayrağı ve yemek ikramını yapacağız. Etkinlikte asker kıyafetli gençlerimiz geceye ayrı renk katacaklar. O gecenin Berat kandiline denk gelmesi bizleri daha mutlu edecek" diye konuştu. - BURSA

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Çanakkale, Yenişehir, Bursa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! 'Bugünkü ekmek ücretlerini Çanakkale şehitleri ödedi' - Son Dakika


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