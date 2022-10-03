Son Dakika | Filipinler ve ABD'den ortak askeri tatbikat - Son Dakika
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Son Dakika | Filipinler ve ABD'den ortak askeri tatbikat

03.10.2022 15:18
Son Dakika | Filipinler ve ABD'den ortak askeri tatbikat

Edinilen son dakika gelişmesine göre Filipinler ve ABD birlikleri Filipinler'de 12 günlük askeri tatbikata başladı.

Filipinler ve ABD birlikleri Filipinler'de 12 günlük askeri tatbikata başladı.

ABD ve Filipinler askerleri, "KAMANDAG 6" adlı 12 günlük ortak askeri tatbikat başlattı. Filipinler donanmasından Tuğamiral Bernard Valencia açılışta yaptığı açıklamada, yıllık tatbikata çoğunluğu deniz piyadesi 630 Filipinli askerin ve 2 bin 550 ABD'li denizcinin katıldığını söyledi. Japonya ve Güney Kore askerlerinin de gözlemci olarak tatbikatta yer alacağını ifade eden Valencia, Luzon Adası, Metro Manila ve Palawan eyaleti çevresinde geçekleştirilecek tatbikatın sınıraşan suçlar, terörle mücadele ve diğer güvenlik konularına odaklanacağını belirtti.

ABD donanmasından Tuğamiral Derek Trinque de yaptığı açıklamada, tatbikatlarda kıyı savunma, amfibi harekatı ve gerçek mühimmatla atış eğitiminin yapılacağını söyledi. - MANILA

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Kaynak: İHA

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