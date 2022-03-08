Son dakika haber! 112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi - Son Dakika
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Son dakika haber! 112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

08.03.2022 00:57
Son dakika haber! 112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

Son dakika haber... Eskişehir İl Ambulans Servisi kadın personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına şehit anneleri evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi kadın personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına şehit anneleri evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Acil Servis çalışanı kadın personeller, Dünya Kadınlar Gününde şehit annelerini unutmadı. Şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek kendi el emekleri ile hazırladıkları hediyeleri takdim eden kadın personeller, hediyeleri iyi günde kullanmalarını dilediler. Hal hatır sormayı da ihmal etmeyen personeller, şehit annelerine yalnız olmadıklarını hatırlattılar. Şehit anneleri, yüzlerinin biraz olsun gülmesini sağlayan personellere teşekkürlerini ileterek çok mutlu olduklarını belirttiler.

"Erkekler nöbeti kadınlardan devralacak"

Ayrıca Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin Türkiye'de ve Dünya'da sağlık alanında ilk uygulaması olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tüm Acil Sağlık hizmetlerinde erkekler nöbeti kadınlardan devralacak. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Ambulans, Şehit, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! 112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi - Son Dakika


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