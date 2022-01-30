Son dakika haber... Bayburt'ta baraj gölü dondu - Son Dakika

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Bayburt'ta baraj gölü dondu

BAYBURT - Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta, Demirözü Baraj Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, bölgedeki akarsu, şelale, göl ve barajların donduğu gözlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında yaklaşık 20 dereceye kadar düştüğü Demirözü ilçesi sınırları içerisinde bulunan 63 milyon metreküp su kapasiteli, 24 bin metrekarelik alana sahip Demirözü Baraj Gölü de dondu.

Yaz aylarında yaklaşık 15 bin hektarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölünde, balık kafesleri buz kütlesinin içinde kaldı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen bazı vatandaşlar da buz tutan baraj gölünü ziyaret etti. Çocuklar buz tutan göl üzerinde yürüyüş ve oyun oynamanın keyfini yaşadı.