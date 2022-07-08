Son dakika haber... Elazığ'da odunluk yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Elazığ'da odunluk yangını

08.07.2022 18:08

Son dakika haber... Elazığ'da metruk bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Karşıyaka Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesinde bulunan metruk bir evin bahçesinde bulunan odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına alırken, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Tut ilçesinde bahçe yangını Tut ilçesinde bahçe yangını Son dakika: Elazığ'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika: Elazığ'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Karşıyaka, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Elazığ'da odunluk yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Elazığ'da odunluk yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement