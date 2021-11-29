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Son dakika haber | Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği - Son Dakika

Son dakika haber | Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği

29.11.2021 21:21

Son dakika haberi... - Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği Güngören Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği ile tüm vatandaşların en kısa sürede evlerini dönüştürerek daha refah ve güvenli yeni evlerine taşınmaları için tüm imkanları seferber etti.

- Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği

İSTANBUL - Güngören Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği ile tüm vatandaşların en kısa sürede evlerini dönüştürerek daha refah ve güvenli yeni evlerine taşınmaları için tüm imkanları seferber etti. Vatandaşlara, kira yardımı, finansman desteği, yan yana anlaşan iki komşuya +1 kat fazla imar hakkı, dönüşüm için anlaşan sitelere yüzde 25 daha fazla imar hakkı tanındı.

Güngören Belediyesi, başlatmış olduğu kentsel dönüşüm seferberliği ile adeta ilçenin çehresini değiştirmeye başladı. 2 yıl önce göreve gelen Güngören Belediye Başkan Bünyamin Demir'in yaptığı çalışmalar ile ilçede büyük bir dönüşüm rüzgarı esmeye başladı. Öncelikle vatandaşların kentsel dönüşüm için rahatça bilgi alabilmesi için uzman ekiplerin yer aldığı 'Dönüşüm Ofisi' hizmete açıldı.

İmar plan notları değişti vatandaş büyük avantaj sağladı

Belediye meclisinde de kabul edilen değişikler sayesinde kentsel dönüşümün daha da hızlanması için imar plan notlarında değişiklik yapıldı. Değişiklik ile yan yana anlaşan 2 komşu binaya +1 kat inşaat hakkı verildi. Siteler için de uzlaşma sağlandığında yüzde 25 ilave inşaat hakkı tanındı. Yapılan plan notları değişiklikleri sayesinde 3 metre olan çekme payları 1,5 metreye düşürülerek metrekare kayıplarının önüne geçildi. Bu değişikliklerle birlikte kentsel dönüşüm avantajlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar aynı zamanda kira ve finansman desteğinden de faydalanabilecek. Yapılan projelerde yer alacak olan otoparklar sayesinde de Güngören'in en büyük sorunlarından biri olan otopark sorununa çözüm bulunmuş olunacak.

Yeni modelle yüzde 97'lik uzlaşma

Güngören Belediyesi, kentsel dönüşüm için başvuran vatandaşlara yeni bir model de geliştirdi. 'Etkin Uzlaşma Modeli' adı altında vatandaşların en hızlı ve güvenilir şekilde oluşturulan proje önerileri ile binaları dönüşüme sokulmaya başlandı. 'Etkin Uzlaşma Modeli' ile yapılan ilk proje önerisinde yüzde 97'lik bir başarı sağlandı.

Başkan Demir, kentsel dönüşüm seferberliği için yaptığı açıklamada "Güngören'de kentsel dönüşüm için Tozkopran'da 1. Etap tamamlandı. Başlatmış olduğumuz Semt Güngören Projesi ile ilçeye yeni bir soluk kazandırılacak. Etkin Uzlaşma Modeli ile Şişecam Projesi'nde yüzde 97'lik rekor bir uzlaşma sağlayarak Güngören'de yeni bir projeye daha imza attık. İmar plan notlarınde yaptığımız değişiklik sayesinde dönüşemeyen veya finansman sıkıntısı çeken bina sakinlerine kolaylıklar sağladık. Yan yana anlaşan 2 komşu binaya +1 kat fazla imar hakkı verdik. Siteler için de yüzde 25 fazla imar hakkı verdik. Ayrıca belediyenin yapmış olduğu ve kısa sürede bitecek olan Millet Bahçesi, Hanımeli Konağı, Hasbahçe Kültür Merkezi, Öğrenci İstasyonları, kapalı otoparklar gibi bir çok projemizle Güngören'in çehresini değiştirmeye başladık. Güngören'de değişimi hep birlikte yapacağız" dedi.

Güngören Belediyesi'nin öncülük ettiği Şişecam Projesi ile site sakinleri bir ay gibi kısa bir sürede anlaşarak dönüşüme 'evet' dedi. Etkin Uzlaşma Modeli sayesinde dönüşüme girecek olan Şişecam sakinleri yeni evlerine kavuşmayı bekliyor. Semt Güngören Projesi ve Tozkopran Projeleri hayata geçirilmeye başlandı. Tozkopran'da tamamlanan 1. Etap hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. En kısa sürede 2. Etap da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Güngören'de adeta bir dönüşüm seferberliği başladı.

Son dakika haber | Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği
Son dakika haber | Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği
Son dakika haber | Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği
Son dakika haber | Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği

Amelia Hamlin, geri dönüşüm, Güngören, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Güngören Belediyesi'nden kentsel dönüşüm seferberliği - Son Dakika


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