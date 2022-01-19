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Son dakika haber | "İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır" - Son Dakika

Son dakika haber | "İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır"

19.01.2022 09:47
Son dakika haber | "İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır"

Son dakika yerel haberi: Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçtiğimiz günlerde Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çıkan yangında maddi hasar oluşan cam ve plastik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, geçtiğimiz günlerde Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çıkan yangında maddi hasar oluşan cam ve plastik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Çıkan yangına 4 dakika gibi kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini engelleyen Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kütahya'da can ve mal güvenliğinde vatandaşların takdirini kazanıyor.

1. OSB'de çıkan yangında maddi hasar gören fabrikayı ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, fabrika yetkililerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Işık, "Olay yerine Zafertepe İstasyonu'muzdan 4 dakika gibi kısa bir sürede ulaşarak müdahalede bulundular. Zafertepe İtfaiye İstasyonumuzun OSB'miz ve bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Yangınlarda zamanla yarışıldığı bir gerçek. Bu bölgeye kazandırdığımız istasyonumuzla birlikte, şehrin her iki yakasında, yangınlara müdahale sürelerinde azalmalar oldu. OSB'deki yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bu tür olayları yaşatmasın. İtfaiye ekiplerimiz Kütahya'nın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son dakika haber | İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır
Son dakika haber | İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır

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Alim Işık, Kütahya, İtfaiye, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | 'İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | "İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için 7-24 görevlerinin başındadır" - Son Dakika
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