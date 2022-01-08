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Son dakika haber: Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha - Son Dakika

Son dakika haber: Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha

08.01.2022 13:38

Son dakika haberine göre Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha Medical Park Gaziantep Hastanesi Denge Merkezini tanıttı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha

Medical Park Gaziantep Hastanesi Denge Merkezini tanıttı.

GAZİANTEP - Bilimsel yeniliklere imza atan Medical Park Gaziantep Hastanesi, vertigo hastalarının tanı ve tedavilerinin daha etkin yapılabilmesi için Denge Merkezi'ni kurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek olan merkez, düzenlenen etkinlikle çevre illerdeki uzman doktorların katılımıyla tanıtıldı ve vertigo üzerine tartışmalar yapıldı. Kurumsal Tanıtım Müdürü Mehmet Yücetaş ve ekibinin organize ettiği etkinlik yoğun ilgi gördü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev alan doktorları belirli periyotlarla bir araya getirerek bölge halkına faydalı olmaya çalışan Medical Park Gaziantep Hastanesi, düzenlemiş olduğu etkinliklerle bilimsel tartışma ortamı oluşturuyor aynı zamanda meslektaşlar arasında fikir alış verişini sağlıyor. Bunlardan birine daha imza atan Medical Park Gaziantep Hastanesi Gaziantep'teki bir otelde düzenlediği etkinlikte son zamanlarda adı sıkça duyulan vertigo hastalığını ele aldı. Uzman doktorların hastalık hakkında sunumlar gerçekleştirdiği etkinlikte ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek merkez olan Denge Merkezi de tanıtıldı. Merkez; vertigo hastaları için etki bir tanı yöntemi sunuyor.

"Vertigo hastalık değil bir semptomdur"

Etkinliğin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Medical Park Gaziantep Hastanesi KBB uzmanı olan Doçent Doktor Aylin Gül, vertigonun bir hastalık olmadığını semptom olduğunu söyleyerek, " Vertigo hastalarımızın özellikle çok sık başvuruyla geldiği ' yer ayağımın altından kayıyor, sendeliyorum' gibi bahsettikleri şikayetlerdir. Vertigo; aslında bir semptomdur, bir hastalık değildir. Vertigo'nun çok karmaşık bir mekanizması var. Bu nedenle tanısı ve tedavisi günümüzde hala zor oluyor. Ama özellikle yeni tanı mekanizmalarıyla, testleriyle bir adım daha atılmış oluyor. Daha güncel bir tanı ve tedavi yöntemlerine gitmekteyiz" dedi.

Bölgedeki tek merkez

Denge Merkezi'nin bölgedeki tek merkez olduğunu ve vertigonun tanısı için etkin bir yöntem olduğunu dile getiren Dr. Gül, "Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde 'Denge Merkezi' açıldı. Açılmış olan merkez Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki tek merkez olarak geçiyor. Bu merkez içerisinde özel bir cihaz sayesinde hastaların baş dönmesi semptomlarının daha net bir tanıya ulaşmaları sağlanıyor. Daha net bir tanı elde ettiğimiz takdirde hastalarımızın tedavileri daha spesifik ve etkili olabiliyor. Daha önce uzun bir süre Dicle Üniversitesi'nde çalışmıştım. Dicle Üniversitesi KBB Anabilim Başkanı Profesör Doktor İsmail Topçu ve Profesör Doktor Müzeyyen Yıldırım Baylan hocalarımız; vertigo, vertigo patoloji, tanı ve tedavileriyle ilgili ayrıntılı sunumlar yaptı. Şehrimizden ve çevre illerden gelen KBB uzmanı doktor arkadaşlarımızla interaktif olarak tartıştık. Katılımcı tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tanı çok uzun sürebiliyor"

Vertigonun tanısının bir ila bir buçuk saat arasında sürdüğünü sözlerine ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi KBB uzmanı olan Doçent Doktor Aylin Gül, vertigo hastalarına diyet yapmalarını, tuz ve kafein kullanmamalarını önerdiklerini belirterek, "Hastalar bize artık 'benim vertigom var' diyerek geliyorlar. Vertigo, Latince baş dönmesi demektir. Bu şikayetlerle hastalar geldiğinde ilk olarak tanı yapıyoruz. Bahsettiğimiz ve bölgede tek olan Denge Merkezi sayesinde biz tanıları önce doğruluyoruz. Akabinde de hangi tanıya ulaştıysak ona yönelik tedavi veriyoruz. Tedaviler daha çok medikal tedaviler şeklinde oluyor. Denge Merkezi bu bölgedeki tek tanı yöntemi. Tanılar çok uzun sürüyor. Yaklaşık bir saati bazen de bir saati aşabiliyor. Birkaç alt parametresi var, siz hekim olarak hastadan hangi testi istediyseniz ona yönelik test yapılıyor. Tüm batarya dediğimiz tüm testler yapılırsa bir ila bir buçuk saati bulabiliyor ama etkin bir tanı yöntemidir. Hastalarımıza özellikle dziyet, tuz ve kafeinden uzak durmalarını öneriyoruz. Aynı zamanda ani baş hareketlerini yapmamalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber: Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha
Son dakika haber: Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha
Son dakika haber: Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha

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Dicle Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden bölge halkına bir yenilik daha - Son Dakika


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