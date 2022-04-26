Son dakika haber... Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokulu'nda söyleşi - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, ' Bilim Söyleşileri' çerçevesinde, 'Büyük Veri ve Veri Madenciliği' ile ilgili Şehit Uzman Çavuş Hasan Yaşar İlkokulu öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin bilime karşı gösterdikleri heyecandan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Çelik, "Çok güzel ve enerjisi yüksek bir söyleşi oldu. Yaklaşık 50 öğrenci vardı ve çocuklarımızın hepsi katkı sundu. Etkinlikten dolayı Okul Müdürü Ali Yılmaz ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Okul Müdürü Yılmaz tarafından takdim edilen Teşekkür Belgesi'nde, "Öğrencilerimizde bilimsel farkındalığı arttırmak ve bilim iletişimini toplumumuzda daha geniş çevrelere ulaştırmak için Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından 2022 yılında düzenlenen Bilim Söyleşilerine konuşmacı olarak katıldığınız için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim" denildi. - KÜTAHYA