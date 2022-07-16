15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 5'inci yıl dönümünde 81 ilde bulunan camilerde eş zamanlı olarak okundu. Büyük Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı. Mahyada 15 Temmuz anısına yazılar yansıtıldı. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Çamlıca Cami'nde de yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Son dakika... 15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi - Son Dakika

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