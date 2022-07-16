Son dakika... 15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi - Son Dakika
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Son dakika... 15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi

16.07.2022 00:52

Son dakika haber: 15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 81 ilde saatler 00.10'u gösterdiğinde eş zamanlı sela okundu.

15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 81 ilde saatler 00.10'u gösterdiğinde eş zamanlı sela okundu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgelerinden olan sela, hain girişimin 5'inci yıl dönümünde 81 ilde bulunan camilerde eş zamanlı olarak okundu. Büyük Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı. Mahyada 15 Temmuz anısına yazılar yansıtıldı. Darbe girişimi mücadelesinde vatandaşlarda milli ve manevi güç oluşturmak amacıyla okunan sela sesleri, Çamlıca Cami'nde de yükseldi.

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Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika... 15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... 15 Temmuz yıl dönümünde Çamlıca Camii'nden sela sesler yükseldi - Son Dakika
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