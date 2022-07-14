Son dakika haber | Serdar Ünsal, "15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haber | Serdar Ünsal, "15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz"

14.07.2022 13:20
Son dakika haber | Serdar Ünsal, "15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz"

Son dakika haberi... Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yayınladığı mesajda, "Diyor ki Yunus, Şunlar ağalar ve beylerdi, hizmetçiler beslerdi, Ağa nerde, bey nerde? Yıkılmayacağını zanneden, insanıyla alay eden şımarık yüzler, pusuya yatan sinsi beyinler; düne kadar ülkemizin bütün kalelerine giren içimizdeki düşman Fetö'cülerin bir kısmı şu anda zindandalar. Kanlı bir darbe girişimine karşı direnen Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz büyük bir tehlike atlatmıştır. Ülkemiz için Fetöcü, bölücü, hainlerin tehlikesi bitmemiştir. İç ve dış düşmanlar saldırdıkça saldırıyor. Allah devletimizi Türk milletini korusun. Unutmayın, su uyur düşman uyumaz ve hain içten olunca kapı kilit tutmaz düşman çok olur" dedi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Serdar Ünsal, '15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyoruz' - Son Dakika

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