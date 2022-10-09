Son dakika haber! Yurt terasından izlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi, 'patronluğu' elinin tersiyle itti

Ziraat mühendisliği okurken yurt terasından itfaiye istasyonundaki eğitimleri 3 yıl boyunca aralıksız izleyen 27 yaşındaki Merve Yiğit, babasının okulu bitirip başına geçmesini istediği işyeri patronluğunu elinin tersiyle itti. İtfaiyeci olan genç kadın, ilk başta ailesinden tepki alırken, şimdi gurur kaynağı oldu.

Antalya'da yaşayan Merve Yiğit (27), baba mesleği ziraat mühendisi olmak için Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girdi. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin Hürriyet İtfaiye İstasyonu'na komşu olan bir yurda yerleşen Yiğit, okul eğitimini sürdürmeye devam etti. İtfaiye erlerinin zorlu ve sıkı eğitimlerini 3 yıl boyunca yurdun terasından izleyen Yiğit, kariyerinde önemli bir değişikliğe giderek itfaiyeci olmaya karar verdi. Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünü bitiren genç kadın, ardından KPSS'ye girip yeterli puanı aldı. İtfaiye mülakatlarından da tam not alan Yiğit, terastan izlediği erlerden biri olmayı başardı.

Yaklaşık 1 yıldır Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan Yiğit, erkek itfaiye erlerinin yanı sıra kadın mesai arkadaşları Betül Erdal (24), Seda Özyurt (25) ve Merve Nur Toy (25) ile birlikte zorlu eğitimler alıyor, görev verildiğinde ise istasyondan çıkış yapıp yangın ve kurtarma gibi olaylara müdahalede bulunuyor.

"Işık hızıyla vazgeçtim"

3 yıl boyunca terastan sürekli eğitimleri izlediğini aktaran Merve Yiğit, "Yaptıkları eğitimler çok hoşuma gidiyordu. Oradan bir merak oluştu. İtfaiye istasyonunun yanından her geçişimde 'Neler yapıyorsunuz, çalışma düzeniniz nasıl' diye soruyordum. En sonunda ben bu bölümü okumam gerektiğini düşünüp itfaiyecilik bölümüne başladım. Işık hızıyla vazgeçtim" dedi.

Yiğit, itfaiye eri olmadan önce terastan izlediklerinin kendisine oldukça katkısı olduğunu belirterek, yeni bir itfaiyeci olmasına karşın birçok olaya gittiğini ve buralarda deneyimler kazandığını söyledi.

"Şu an çok mutlular, hatta gurur duyuyorlar"

Ziraat konusunda ailesinin kendisine büyük imkanlar sağladığını aktaran Yiğit, okulu bitirince hazır kurulu düzenin başına geçmek yerine itfaiyeciliği seçtiğini anlattı. Böyle bir kararı ailesinin şaşkınlıkla karşıladığını da ifade eden Yiğit, "Normalde ziraat mühendisi olacaktım. Baba mesleği aynı zamanda. Bizim ziraat konusunda kurulu düzenimiz vardı. Ben de o düzenin başına gelip oturacaktım. İtfaiyeciliği seçtiğim zaman ilk başta ailem 'Kurulu bir düzenin başına geçmek varken, neden itfaiyeyi tercih edeceksin' şeklinde çok fazla tepkiler aldım. Ama kafama koymuştum. Alttan girdim üstten çıktım, onları bu kararından geri döndürdüm. Şu an burada çalıştığım için çok mutlular, hatta gurur duyuyorlar" diye konuştu. - ANTALYA