Son dakika haberi: Başkan Yılmaz, Moldova heyetine Kuvayimilliye Karargahı'nı tanıttı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Başkan Yılmaz, Moldova heyetine Kuvayimilliye Karargahı'nı tanıttı

22.06.2022 15:04
Son dakika haberi: Başkan Yılmaz, Moldova heyetine Kuvayimilliye Karargahı'nı tanıttı

Son dakika haber: Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen 49.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali için kente gelen Moldova Milletvekili İvanna Köksal, Moldova- Türkiye Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Rafet Köksal ve Moldova Gagauzya Özerk Bölgesi Kazayak Belediye Başkanı Anatoni Uzun'u Buluklu Mahallesi'nde bulunan Kuvayimilliye Karargahı'nda ağırladı.

Mersin Gençlik Eğitim ve Kültür Vakfı (MEGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz ile Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının geliştirilmesinin ve işbirliğinin önemine değinildi. Başkan Yılmaz, Moldova'dan gelen misafirlerine kent tarihini ve kültürel mirası gün yüzüne çıkaran projelerinden biri olan Kuvayimilliye Karargahı'nı tanıttı. Şehit ve gazilerin anısının bir araya getirildiği, fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerin yer aldığı karargahın Mersin için önemli bir müze olduğunu ve yeni nesle tarih bilincini aşılamayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, misafirlerine milli mücadele döneminde azim ve kararlılıkla kazanılmış olan şanlı zaferi ve bu zaferin kahramanlarını anlattı.

Kentin doğal güzellikleri, turizm potansiyeli, sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler de veren Yılmaz, "Moldova Milletvekili İvanna Köksal, Moldova-Türkiye Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Rafet Köksal ve Moldova Gagauzya Özerk Bölgesi Kazayak Belediye Başkanı Anatoni Uzun'u ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Ülkeler arasında kurulan gönül köprüleri, bizleri birbirimize daha çok yakınlaştırıyor. Ortak arzumuz birlik ve beraberliğimizin ilelebet devam etmesi. İnşallah yapılan bu ziyaret, kardeşlik ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olur" diye konuştu.

Kendilerini Toroslar'da ağırlayan Başkan Yılmaz'a misafirperverliği için teşekkür eden milletvekili İvanna Köksal ise bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rafet Köksal da iki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine değinerek, ilçeyi çok beğendiklerini kaydetti ve Başkan Yılmaz'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Moldovalı heyet, Başkan Yılmaz'a yaşadıkları bölgeye özgü çeşitli hediyeler takdim ederken, Başkan Yılmaz da misafirlerine günün anısına Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtları'nın minyatür örneği ile Mersin tarihini anlatan kitap ve çeşitli hediyeler verdi. - MERSİN

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Toroslar'da yüzme kurslarının ilk dönemi başladı Toroslar'da yüzme kurslarının ilk dönemi başladı Başkan Seçer, Moldova'da temaslarda bulundu Başkan Seçer, Moldova'da temaslarda bulundu
Kaynak: İHA

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Moldova, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Başkan Yılmaz, Moldova heyetine Kuvayimilliye Karargahı'nı tanıttı - Son Dakika

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