Son dakika haberi: Çorlu'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaymakamlık tarafından, ilçede ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Çorlu Kaymakamlığı ev sahipliğinde ilçede yer alan bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada çok güzel bir akşamda ve güzel bir programda şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ezanımızın dinmemesi, bayrağımızın inmemesi için kahraman asker ve polislerimiz canla başla mücadele ediyorlar. Şu anda belki de dondurucu soğuklarda bizlerin refahı ve huzuru için görev yapan, mücadele eden görevlilerimiz var. Onlara minnet borçluyuz. Şehit ailelerimiz çok iyi biliyorlar, gazilerimiz de bizzat yaşadıkları için biliyorlar. Asker aileleri, polis aileleri de bilirler eşleri, çocukları operasyona gittiği zaman diken üstünde dururlar, yediklerinden içtiklerinden bir şey anlamazlar, onlar geri dönene kadar gözlerine uyku dahi girmez" dedi.

Vali Yıldırım programın hazırlanmasında emeği geçen başta Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programın ev sahibi Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile eşi Hediye Sarılı da şehit aileleri ve gazilerle tek tek yakından ilgilenerek sohbet ederek taleplerini dinledi.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri de program sonunda şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

İftar yemeğine şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, birim müdürleri ve kurum amirleri de katıldı. - TEKİRDAĞ