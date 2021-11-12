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Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İstikbalimiz çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde" - Son Dakika

Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İstikbalimiz çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde"

12.11.2021 00:57
Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Son dakika habere göre Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Okul Öncesi Dönem Din ve Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek, bu milletin çocuklarına, bu milletin geleceğine o kadar çok hizmet etmiş oluruz.

Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Okul Öncesi Dönem Din ve Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek, bu milletin çocuklarına, bu milletin geleceğine o kadar çok hizmet etmiş oluruz. Çünkü istikbalimiz, bu çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Okul Öncesi Dönem (4-6 Yaş) Din ve Değerler Eğitiminde Gelecek Perspektifi Çalıştayı'nın açılışına katıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açış konuşmasını yapan Erbaş, çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "En hayırlı projelerimizden birisi olan bu projemizi daha nitelikli nasıl yapabiliriz, bunların müzakeresini yapmak üzere toplanmış bulunmamız çok önemli" dedi. Eğitimin küçük yaşlarda başladığına dair Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette hükümlerin, delillerin ve tavsiyelerin olduğuna dikkat çeken Erbaş, şunları söyledi:

"Lokman Suresi'nin ikinci sayfasında eğitimle birlikte çocuklarımıza nasıl hitap edeceğimizden başlıyor. Zarif kibar ifadelerle 'yavrucuğum' diyerek eğitimde çocuklarımızın gönlüne, kalplerine nasıl gireceğimizden başlıyor da metotla ilgili de bilgiler veriyor. Allah Resulü Efendimiz, 'Çocuklarınız yedi yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz' tavsiyesiyle yedi yaşa vurgu yapıyor. Bütün eğitim bilimcilerinin ittifakla kabul, tespit ettikleri yaş da esasında yedi yaştır, yedi yaş öncesi. İnsanoğlunun karakter oluşumunun gerçekleştiği yaşlar yedi yaşa kadar olan yaşlar. En verimli olan yaşlar da 4, 5, 6 yaşlar. İşte bizim de 4-6 yaş dememizin sebebi bu."

4-6 yaş aralığında verilen eğitimin önemini vurgulayan Erbaş, "Ne kadar çocuğumuza ulaşabilirsek, bu milletin çocuklarına, bu milletin geleceğine o kadar çok hizmet etmiş oluruz. Çünkü istikbalimiz, bu çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde" diye konuştu.

"Her aşamasında toplumumuzu din konusunda aydınlatmalıyız"

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu din konusunda aydınlatma görevini her yaşta insana ulaşarak yapmaya devam ettiğini söyleyen Erbaş, "Her yaşta çocuk, genç, yaşlı. Yediden yetmişe derler ya, biz yediden önce de yetmişten sonra da diyoruz. Her aşamasında toplumumuzu din konusunda aydınlatmak zorundayız. Bunu sizlerle yapacağız" dedi.

4-6 yaş eğitimi verecek hocaların Milli Eğitim Bakanlığından sertifika almak zorunluluğu olduğunu hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Onlar karakter oluşum safhasında oldukları için onların karakterlerinin Kur'an'a ve sünnete, milli manevi değerlerimize uygun bir şekilde sevgi, saygı, dürüstlük, merhamet, anne babaya sevgi, saygı, büyükleri saymak, küçükleri sevmek nedir; bunun bir hadis olduğunu çocuklara öğretmemiz lazım. 'Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir.' Bunun bir hadis olduğunu çocuklarımıza o yaşlarda öğrettiğiniz zaman onun karakter oluşumunda büyüklerine karşı duruşu, saygısı, küçüklerine karşı sevgisi daha da gelişecek."

4-6 yaş eğitimi için yapılan materyal çalışmalarında kapsamlı çalışmalar yaptıklarını, alan uzmanlarından faydalandıklarını anlatan Erbaş, bugünkü yapılacak istişare toplantısında da eğitimin daha iyi nasıl yapılacağı hususunun üzerinde durulacağını hatırlatarak, "Bugünkü istişare toplantısında bugüne kadar ne yaptık, eksikliklerimiz nedir, daha iyi neler yapabiliriz, daha çok çocuğa nasıl ulaşabiliriz, metodumuzda bir yanlışlık var mı, o yanlışları nasıl telafi, tashih edebiliriz, hem metotta hem davranışlarımızda çocuklarımıza hocalarımızın yaklaşımları nasıl olacak? 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.' Bunu uygulayabiliyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Erbaş, okul öncesinde çocukları nitelikli bir şekilde yetiştirmek için çok hassas olunması gerektiğini, eğitimcilerin hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesinin ve pedagojik eğitimin önemini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem 4-6 yaş hem diğer eğitimlerde çok hassas davrandıklarını söyleyen Erbaş, "Biz tamamen eğitim bilimleri çerçevesinde pedolojik formasyona uygun olarak çocuklarımızı nasıl eğitmeli, değerlerimizi nasıl öğretmeliyiz, bunun gayreti içerisindeyiz. Kur'an'ı tanısın, sevsin, Peygamber Efendimizi sevsin, dürüstlük nedir öğrensin. Yani zorlanmadan. Hep sevdireceksiniz, hep müjdeleyeceksiniz. Hocalarımıza, öğretmenlerimize, öğreticilerimize hizmet içi eğitimlerimizde bu konuyu ısrarla anlatmalıyız" şeklinde konuştu.

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç'in selamlama konuşması yaptığı açılış programına, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı da katıldı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Asker, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İstikbalimiz çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İstikbalimiz çocuklarımızı iyi yetiştirmemizde" - Son Dakika
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