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Son dakika haberi! Gergin başlayan oda seçimini mevcut başkan kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Gergin başlayan oda seçimini mevcut başkan kazandı

27.01.2022 11:15
Son dakika haberi! Gergin başlayan oda seçimini mevcut başkan kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası seçimleri öncesi adayların konuşması esnasında gerginlik yaşanırken, mevcut Başkan Ahmet Subaşı seçimi büyük farkla kazandı.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası seçimleri öncesi adayların konuşması esnasında gerginlik yaşanırken, mevcut Başkan Ahmet Subaşı seçimi büyük farkla kazandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen genel kurulda, mevcut Başkan Ahmet Subaşı'nın yanı sıra Ercan Garip ve Samet Özlü de aday çıktı. Seçim öncesi yeter sayının ulaşılmasının ardından divanın oluşturulması, saygı duruşu İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası ile devam eden genel kurul 2021 yılı tahmini bütçesinin karara bağlanmasının ardından 3 başkan adaylarının dilek ve temennileri ile devam etti.

Kürsüye çıkan Ercan Garip, Ahmet Subaşı'na geçen seçimde kendisinin ve yönetim kurulunun maaş almayacağını söylediğini, ancak okunan raporlarda başkanın maaş aldığı görüldüğü söylendi. Bunun üzerine ayağı kalkan Subaşı, "Nerede demişsin aç göster bakalım" diye tepki gösterdi.

Üç başkan adaylarının dilek ve temennilerinin ardından 676 üyesi bulunan odada 307 üye sandığa gitti. Bunun 191'nın oyunu alan Ahmet Subaşı yeniden başkan seçildi. Samet Özlü 78, Ercan Garip ise 36 oyda kalırken, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de genel kurul toplantısına gelerek adaylara başarılar diledi. - BİLECİK

Son dakika haberi! Gergin başlayan oda seçimini mevcut başkan kazandı
Son dakika haberi! Gergin başlayan oda seçimini mevcut başkan kazandı
Son dakika haberi! Gergin başlayan oda seçimini mevcut başkan kazandı

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Şeyh Edebali, Ahmet Subaşı, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Gergin başlayan oda seçimini mevcut başkan kazandı - Son Dakika


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