Son dakika haberi: Kendisi terk eden eşi ve sevgilisini öldüren kocanın cinayet öncesi son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kendisi terk eden eşi ve sevgilisini öldüren kocanın cinayet öncesi son görüntüleri ortaya çıktı

14.07.2022 10:13

Son dakika haberler... Kendisi terk eden eşi ve sevgilisini öldüren kocanın cinayet öncesi son görüntüleri ortaya çıktı Eşini ve sevgilisini öldüren koca tutuklandıDENİZLİ Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisi terk eden eşi ve sevgilisini öldüren kocanın cinayet öncesi son görüntüleri ortaya çıktı

Eşini ve sevgilisini öldüren koca tutuklandı

DENİZLİ Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısını ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayı işlemeden önce aracına yakıt alan kocanın akaryakıt istasyonundaki son görüntüleri ortaya çıktı.

Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Erdal Yalçın, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy'u evlerine giderek öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla'da gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda Erdal Yalçın'ın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ise ardından 1 el ateş edip tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramada bulunurken, Erdal Yalçın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise "Öğrenirsiniz sonra" diyerek cevap verdi. Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşini ve sevgilisini gözünü kırpmadan öldüren kocanın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın'ın olayı işlemeden önce bir akaryakıt istasyonuna gelerek yakıt alması yer aldı.

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Kendisi terk eden eşi ve sevgilisini öldüren kocanın cinayet öncesi son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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