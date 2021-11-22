Son dakika haberi... Kütüphane açılışı yapan Yıldırım, çocuklara hikaye okuyup, kitap hediye etti - Son Dakika

Kütüphane açılışı yapan Yıldırım, çocuklara hikaye okuyup, kitap hediye etti

Binali Yıldırım: " Türkiye'de 700 bin civarında kahvehane var, 34 bin kütüphane var"

ERZİNCAN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hayırsever işadamı tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışını yaparak çocuklarla bir araya geldi. Yıldırım, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, çocuklara hikaye okudu, kitap hediye etti.

Erzincanlı hayırsever işadamı Ömer Sertbaş tarafından Atatürk Mahallesinde yaptırılan Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin açılışı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılış törenine Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile kent protokolü katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara hitap eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'de 700 bin civarında kahvehanenin 34 bin kütüphanenin var olduğunu kaydetti.

Yıldırım, "Kıraathane deyince okunan, eğitim alınan insanların kendilerini geliştirdiği yerler olarak hatırlıyoruz. Ancak daha sonra bu kıraathaneler şekil değiştirmiş, oyun oynanan, kağıt, okey oynanan yerler haline gelmiş. ve adı da kahvehane olmuş. Bugün şöyle bir karşılaştırma yaparsak Türkiye'de 700 bin civarında kahvehane var, 34 bin kütüphane var. Ne kadar kütüphaneye ihtiyaç olduğu buradan da açık bir şekilde anlaşılıyor. O yüzden Cumhurbaşkanımızın başlattığı gençlik merkezlerinde ve kıraathanelerde birçok ilimizde eski tarihimizde, eski zamanlardan, kültürümüzde var olan kıraathane kültürü yaşatılıyor. Özellikle üniversitelerimizin yoğun olduğu yerlerde bu gençlik merkezleri ve kıraathaneler yaşam merkezi şekline dönüştürülmüş haliyle tekrar hayatiyete geçiriliyor.

Okuma arttıkça kavga azalır. Ne kadar çok okursak, ne kadar çok kitapla meşgul olursak o kadar insanlar arasındaki düşmanlık, husumet ortadan kalkar. Onun için en büyük mücadele cehaletle mücadeledir. Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Kitap insanın ufkunu açıyor. Kitap insanları daha fazla sevmesine, daha fazla empati yapmasına vesile oluyor." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi gezilerek küçük çocuklara bir araya gelindi.

Yıldırım, kütüphane içerisinde çocukların mutluluğuna ortak olarak onlara hikaye okudu, kitap hediye etti.